Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje x Vila Nova ao vivo (02/09)

Grêmio e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo do SporTV e Premiere

Buscando se manter na parte de cima da Série B do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Vila Nova pela 28ª rodada nesta sexta-feira, 02 de setembro, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Saiba em qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje, acontecendo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Grêmio soma 44 pontos em 4º lugar na tabela de classificação, atrás do Cruzeiro, Bahia e Vasco. Já o Vila Nova é o primeiro na zona de rebaixamento, em 17º lugar com 28 pontos.

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva para todo o território nacional, os canais do SporTV e o Premiere transmitem a partida da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira. No entanto, ambos os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, enquanto o pay-per-view só pode ser encontrado por valor extra na mensalidade.

Outra opção para acompanhar ao vivo é o GloboPlay, serviço de streaming com filmes, séries e novelas disponíveis também para assinantes. Para o torcedor que já é assinante, pode acompanhar pelo aplicativo de celular, computador, tablet e smart TV a retransmissão dos canais.

Para aqueles que querem tornar-se membros da plataforma, basta acessar www.globoplay.globo.com e escolher o melhor pacote, entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Que lugar o Grêmio está na Série B?

O Grêmio está em quarto lugar na tabela de classificação da Série B do Brasileirão. Com 44 pontos, a equipe conta com onze vitórias, onze empates e cinco derrotas entre 27 partidas disputadas.

Como mandante, o tricolor gaúcho acumula 9 vitórias, além de apenas dois jogos perdidos e 2 empates entre primeiro e segundo turno. Se vencer, aí garante a melhor campanha como anfitrião, além de retomar a terceira posição e brigar pela vice-liderança.

Com aproveitamento de 54%, o Grêmio tem 30 gols marcados e 16 sofridos, a equipe tem o terceiro melhor ataque e também a terceira melhor defesa da Série B.

Escalação do jogo do Grêmio x Vila Nova hoje

O zagueiro Kanemann segue fora, enquanto Ferreira e Jhonata também continuam indisponíveis por lesões.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Nicolas, Bruno Alves, Pedro Geromel, Edílson; Lucas Leiva, Bitelo, Villasanti; Guilherme, Diego Souza e Janderson.

Renan é a principal baixa do Vila Nova na rodada.

Provável escalação do Vila Nova: Tony; Willian, Alisson, Rafael Donato, Railan Reis; Jean, Sousa, Dentinho, Wagner; Daniel Amorim e Nunes.

Próximos jogos:

GRÊMIO:

Grêmio x Vasco – Domingo, 11/09 às 16h – Série B do Brasileirão

Novorizontino x Grêmio – Sexta-feira, 16/09 às 21h30 – Série B do Brasileirão

VILA NOVA:

Vila Nova x Guarani – Terça-feira, 06/09 às 21h30 – Série B do Brasileirão

Brusque x Vila Nova – Sábado, 17/09 às 16h30 – Série B do Brasileirão

