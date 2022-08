Qual canal vai passar jogo do Inter hoje (22/08): transmissão e horário

Eliminado da Sul-Americana, o Internacional foca 100% no Brasileirão onde enfrenta o Avaí nesta segunda-feira, 22 de agosto, pela 23ª rodada no Estádio Ressacada, em Florianópolis. A partida vai começar às 20h (Horário de Brasília), e em qual canal vai passar jogo do Inter hoje será apenas na TV fechada para assinantes.

O Avaí é o primeiro na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 23 pontos. Já o Inter vem na 6ª posição com 36 pontos, após vencer o Fluminense na última rodada.

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo?

O jogo do Inter hoje terá transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay, a partir das 20h (horário de Brasília). Diretamente da Ressacada, a partida entre Avaí e Internacional hoje tem transmissão dos canais em todo o território nacional, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

O Premiere, no entanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a sua operadora e contrate o pacote de futebol.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Bressan, Cortez, Rafael Vaz, Kevin; Raniele, Biasi, Bruno Silva; Muriqui, Bissoli e Guerrero. Apenas Pottker está indisponível por lesão.

Provável escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick; Wanderson e Alemão. A novidade para o técnico Mano Menezes é o retorno de Alemão, enquanto o goleiro Daniel está suspenso e Rodrigo Moledo e Caio seguem fora por lesão.

Internacional no Brasileirão 2022

O Internacional está em 6º lugar no Brasileirão com 36 pontos, contabilizando nove vitórias, nove empates e quatro derrotas dentro de campo.

A equipe começou a temporada com Alexander Medina como técnico. No entanto, o profissional foi demito em 15 de abril, após empatar com o Guireña na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim que o comandante saiu, o time chamou Mano Menezes como substituto.

Mano assumiu no dia 23 de abril, contra o Fluminense, com vitória por 1 x 0 dentro do Maracanã. Desde então são 12 vitórias, 11 empates e 5 derrotas entre Brasileirão e Sul-Americana, contando com a eliminação do torneio sul-americano da Conmebol.

Até aqui no Brasileirão foram 33 gols marcados e 23 sofridos, com aproveitamento de 54%. Além disso, o Inter é o quarto melhor ataque da temporada.

Próximos jogos

AVAÍ

Coritiba x Avaí – Sábado, 27/08 às 16h30 – Brasileirão

Juventude x Avaí – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão

INTERNACIONAL

Internacional x Juventude – Sábado, 29/08 às 20h – Brasileirão

Corinthians x Internacional – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

