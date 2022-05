Qual canal vai passar jogo do Internacional hoje e qual o horário (08/05)

Buscando a tão sonhada liderança no Brasileirão, o Internacional viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude neste domingo, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela quinta rodada do primeiro turno da elite de futebol brasileiro. Para não perder nenhum lance, confira a seguir em qual canal vai passar jogo do Internacional hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Internacional hoje?

O jogo do Internacional hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília, diretamente de Caxias do Sul.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV exibe todas as emoções do jogo deste domingo, com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Para quem já está acostumado, o Premiere também vai passar o jogo do Inter na rodada. Você só precisa sintonizar o canal através da TV por assinatura ou, se preferir, através das plataformas do celular, aplicativo para tablet, no computador pelo site ou até mesmo na smart TV.

Lembrando que assinante Globo Play também pode acompanhar o jogo de hoje.

Informações do jogo Juventude x Internacional hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã: classificação para GP de Miami

Juventude e Internacional no Brasileirão

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Juventude entra em campo neste domingo buscando o seu primeiro triunfo neste início de temporada caótico. Ocupando a 19ª posição com apenas 2 pontos, o grupo gaúcho contabiliza dois empates e duas derrotas na zona de rebaixamento e, por esse motivo, espera contar com a casa cheia de torcedores para mobilizar os jogadores e manter a confiança.

Do outro lado, o Internacional faz uma campanha regular dentro de campo. Sob o comando de Mano Menezes, o clube de Porto Alegre acumula 4 jogos sem perder. No Brasileirão, vem na 9ª posição com 7 pontos, ou seja, venceu até aqui duas partidas, empatou uma e perdeu também uma.

Prováveis escalações de Juventude x Internacional:

Escalação de Juventude: Cesar; William Matheus, Rafael Forster, Paulo Miranda, Rodrigo Alves; Jadson, Yuri, Capixaba; Marlon, Paulinho e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista

Escalação de Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Mendez, Moledo, Renê; Edenílson, Gabriel, De Pena; Maurício, Alemão e Wamberto. Técnico: Mano Menezes

Retrospecto de Juventude x Internacional:

Juventude 1 x 2 Internacional (Campeonato Gaúcho)

Juventude 2 x 1 Internacional (Brasileirão)

Internacional 1 x 0 Juventude (Brasileirão)

Internacional 4 x 1 Juventude (Campeonato Gaúcho)

Confira como foi o último encontro dos times.