Líder Palmeiras busca os três pontos contra o Athletico neste sábado para seguir na primeira posição do Brasileirão

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras x Athletico PR (2/7): horário do Brasileirão

O torcedor alviverde quer saber em qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje? Neste sábado, 2 de julho, a equipe enfrenta o Athletico Paranaense pela décima quinta rodada do Brasileirão, com transmissão para todo o Brasil. Jogando no Allianz Parque, na capital paulista, a bola rola às 21h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje na TV?

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) / VAR: Wagner Reway

O SporTV, Premiere e Globo Play vão transmitir o jogo do Palmeiras hoje contra o Athletico PR, neste sábado, 02 de julho de 2022, pelo Brasileirão a partir das 21h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão aberta, o jogo do Brasileirão hoje só tem exibição entre os canais do SporTV e Premiere para todo o Brasil, disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, é um pacote de canais de futebol à venda por valores que vão de R$59,90 ao mês até R$89,90.

Online, o serviço de streaming Globo Play transmite todas as imagens do jogo neste sábado através da plataforma para celular, Android e iOS, tablet, computador e na smart TV.

SPORTV – qual canal vai passar jogo do Palmeiras

SKY: 39 (439 no HD)

CLARO TV: 39 (539 no HD)

VIVO TV HD: 39, 539, 339 (Intelsat 34) e 819 no HD

OI TV: 39

PREMIERE – qual canal vai passar jogo do Palmeiras

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo do Palmeiras hoje:

Escalação do Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. Abel Ferreira continua sem Jailson e Jorge, com Covid-19.

Escalação do Athletico PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Hernández, Pedrinho; Hugo Moura, Christian, Pedro Rocha, David Terans; Cuello e Vitor Roque. Felipão, técnico do time paranaense, não poderá contar com Abner, positivo para covid-19, e Thiago Heleno, Julimar, Reinaldo, Marlos, Vitinho, Kawan, Marcelo Cirino e Pablo seguem em trabalho de recuperação.

O Palmeiras vem de vitória contra o Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores. Jogando fora de casa, o grupo verde venceu por 3 x 0 a equipe paraguaia, tornando-se favorito ao tricampeonato. No Brasileirão, a boa campanha se repete sob o comando de Abel Ferreira, enquanto ocupa a liderança com 29 pontos, contabilizando oito vitórias, cinco empates e uma derrota.

Melhor ataque do Brasileirão 2022, tem 22 gols marcados e apenas dez sofridos. Na Copa do Brasil joga contra o São Paulo, onde perdeu a primeira partida por um a zero.

Por outro lado, o Athletico Paranaense também faz uma boa temporada. Na última terça-feira o grupo paranaense venceu por 2 x 1 a equipe do Libertad em casa. Sob o comando de Felipão, o time vem na 3ª posição do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, ou seja, tem chances de ocupar a segunda posição e consequentemente brigar pela ponta da classificação. Até aqui, o elenco marcou dezessete gols e sofreu quinze.

Jogos do Brasileirão hoje:

Cinco jogos serão realizados neste sábado, 02 de julho de 2022, pela décima quinta rodada do Brasileirão, com transmissões ao vivo pela TV e também online.

O destaque fica para o jogo entre Fluminense e Corinthians, além do encontro de Santos e Flamengo. Encerrando o dia, a bola rola entre Palmeiras e Athletico Paranaense.

Fluminense x Corinthians – 16h30

Juventude x Atlético MG – 16h30

Santos x Flamengo – 19h

Ceará x Internacional – 19h

Palmeiras x Athletico PR – 21h

