Jogo do Palmeiras hoje (29/6): onde assistir na Libertadores

O jogo do Palmeiras hoje x Cerro Porteño, quarta-feira, 29, será pela oitavas de final da Libertadores 2022. A bola vai rolar a partir das 19h15 (horário de Brasília) no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Veja onde assistir na TV e na internet.

Quem vencer hoje garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para a semana que vem, dia 6 de julho de 2022 no Allianz Parque, casa do alviverde.

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje vai começar às 19h15 e terá transmissão pela Conmebol TV, disponível apenas nas operadoras por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO, sob o valor extra de R$39,90 na mensalidade.

Para assistir online, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem as imagens do jogo do Palmeiras hoje aos assinantes sem pagar nada pelo celular, computador, tablet e smart TV.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: Conmebol TV

Arbitragem: Wilmar Roldán / VAR: Mauro Vigliano

Como assistir o jogo do Palmeiras hoje pelo celular

Além da transmissão pela TV, o torcedor também tem pode acompanhar o jogo do Palmeiras hoje pelo celular ou computador. Assinantes das operadoras Claro, Sky e DirecTV GO possuem o direito aos aplicativos NOW, Sky Play e DirecTV GO, serviços próprios das operadoras sem pagar nenhum centavo extra.

Basta acessar o site ou o aplicativo pelo celular (Android ou iOS), preencher com o e-mail e a senha no login ou, caso não tenha conta, fazer o cadastro com o nome do registro na operadora. Daí, é só procurar o canal da Conmebol e curtir.

Atenção: para assistir o jogo do Palmeiras hoje pelo aplicativo é preciso ter o canal Conmebol incluído na programação da operadora. O torcedor não paga nenhum valor por acessar a plataforma online.

Escalação

Escalação do Cerro Porteño: Jean; Espínola, Patiño, Alexis David Duarte, Rodríguez Armoa; Carrascal, Aquino, Benítez, Cardozo Lucena; Romero e Marcelo Moreno. Técnico: Francisco Arce

Escalação do Palmeiras: Weverton; Piquerez, Luan, Gustavo Gómez, Mayke; Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Danilo; Rony, Gabriel Veron e Dudu. Técnico: Abel Ferreira

Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o Cerro Porteño ficou na vice-liderança do grupo G com 8 pontos, mas assegurou a vaga nas oitavas de final. Com apenas cinco gols marcados, o elenco paraguaio deve manter a escalação titular para enfrentar o favorito. No fim de semana, perdeu para o Libertad no clássico pelo Campeonato Paraguaio por 1 x 0.

Melhor campanha da fase de grupos, o Palmeiras busca o tricampeonato na Libertadores. O Verdão terminou em primeiro lugar no grupo A com 18 pontos já que venceu os seis jogos na primeira fase. Sob o comando de Abel Ferreira, o elenco é o favorito para buscar a vantagem nas oitavas de final nesta quarta-feira.

