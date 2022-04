Qual canal vai passar jogo do Palmeiras? Que horas o Palmeiras joga hoje

Neste sábado, Palmeiras e Ceará disputam a partir das 21h (Horário de Brasília), pela rodada de abertura na Série A do Brasileirão em 2022, no Allianz Parque, em São Paulo. A seguir, confira todas as informações e saiba em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

O Palmeiras vem de vitória em cima do Deportivo Táchira na Libertadores, enquanto o Ceará ganhou do Independiente na Sul-Americana.

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras

O canal que vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser o SporTV, a partir das 21h, no horário de Brasília. A partida entre Palmeiras e Ceará também será transmitida no Premiere, pay-per-view.

Com exclusividade, o canal do SporTV vai transmitir ao vivo o jogo do Brasileirão. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Porém, para quem é assinante do GloboPlay, o canal está liberado tanto no site (www.globoplay.globo.com) como pelo aplicativo para Android e iOS.

O mesmo acontece no Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que também vai transmitir a partida. O torcedor pode assistir através dos canais, disponíveis em operadoras por R$49,90 até R$89,90 ou no site e aplicativo.

Informações de qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje:

Data: 09/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

+Palmeiras tem Mundial? Entenda a origem da dúvida

Provável escalação do Palmeiras x Ceará

Escalação do Palmeiras: Weverton, Piquerez, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony

Escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luis Otávio, Bruno Pacheco, Richard, Rodrigo Lindoso, Fernando Sobral, Lima, Vinícius e Mendonza

O Palmeiras começou o ano com o pé direito. Primeiro, foi campeão da Recopa ao superar o Athletico e, depois, levantou o troféu de vencedor do Campeonato Paulista no último fim de semana. Agora, espera contar com a mesma sorte para estrear com vitória no Brasileirão neste sábado. Sob o comando de Abel Ferreira, o grupo deve estar com time misto.

Enquanto isso, o Ceará também faz uma boa campanha na temporada do futebol, mesmo sem chegar em finais dos torneios que disputou. Durante a semana, venceu o Independiente na Sul-Americana e, agora, enfrenta o Verdão na busca dos três pontos para quem sabe permanecer na Série A e garantir a vaga no G4.

Palmeiras x Ceará últimos jogos

09/12/2021 – Palmeiras 1 x 0 Ceará – Brasileirão

20/10/2021 – Ceará 1 x 2 Palmeiras – Brasileirão

24/01/2021 – Ceará 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos do Brasileirão hoje

A primeira divisão do Brasileirão está de volta neste fim de semana. Com dez jogos, as vinte equipes disputam a primeira rodada da temporada.

Neste sábado, seis times entram em campo pelo horário da tarde e a noite. O Flamengo visita o Atlético Goianiense, enquanto o Palmeiras recebe o Ceará.

Já o Galo, atual campeão, só joga no domingo contra o Internacional. A seguir, confira todos os jogos.

Fluminense x Santos – 16h30

Atlético-GO x Flamengo – 19h

Palmeiras x Ceará – 21h

Coritiba x Goiás – 11h (Domingo, 10/04)

Botafogo x Corinthians – 16h (Domingo, 10/04)

Atlético-MG x Internacional – 16h (Domingo, 10/04)

Fortaleza x Cuiabá – 18h (Domingo, 10/04)

Avaí x América-MG – 19h (Domingo, 10/04)

São Paulo x Athletioc-PR – 19h (Domingo, 10/04)

Juventude x RB Bragantino – 20h (Segunda-feira, 11/04)

