Horário e transmissão do jogo do Palmeiras hoje na Copinha - 06/01/2023

Horário e transmissão do jogo do Palmeiras hoje na Copinha – 06/01/2023

Líder do grupo 3 na Copinha, o jogo do Palmeiras hoje vai ser contra o América de Rio Preto, nesta sexta-feira pela segunda rodada da competição. Direto do Estádio Anísio Hadad, no interior paulista, a bola vai rolar às 19h30 (Horário de Brasília). O jogo da Copinha hoje vai passar na TV fechada e no streaming.

+Tabela de jogos do Palmeiras na Copinha 2023: datas e horários

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje na Copinha 2023

O jogo do Palmeiras hoje na Copinha vai passar no SporTV e GloboPlay às 19h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV aberta, o canal pago é o único que vai transmitir a partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disponível entre as operadoras da Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também tem a opção de acompanhar pelo celular no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes no navegador ou tablet, computador e smartv.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como estão América e o Palmeiras para o jogo?

Promovido após a desistência do Santana, o América promete brigar com toda a força necessária para se classificar até a próxima fase da Copinha. Na rodada de estreia, entretanto, perdeu para o Rio Preto em derby regional. Em terceiro lugar sem pontos marcados, terá de driblar o Verdão para conquistar os três pontos.

O Palmeiras, por outro lado, estreou com vitória diante do Juazeirense por 2 a 0, também em Rio Preto. Líder do grupo 3 com três pontos, o alviverde precisará ganhar o jogo desta sexta-feira para se manter no topo e consequentemente encaminhar a vaga.

Veja como foi o último jogo do Palmeiras na Copinha.



Escalações do jogo de hoje:

Para o elenco do interior, o time deve ser o mesmo.

Escalação do jogo do América SP: Crysthiano; Pedro Emanuel, Enzo, Heitor, Murilo; Lucas Nascimento, Guilherme, Victor Hugo; Eduardo Henrique, João Gabriel e Arthur Costa.

O técnico Paulo Victor deve manter a mesma escalação do jogo passado, sem desfalques ou nova lesões.

Escalação do jogo do Palmeiras: Aranha; Gilberto, Henri, Talisca, Léo; Ian, Pedro Lima, Ruan Ribeiro, Luis Guilherme; Kevin e David Kauã.

Por que o Endrick não vai jogar a Copinha?

Responsável pelo título de 2022, Endrick não vai jogar a Copinha com o Palmeiras este ano. Isso porque o jogador foi escalado pelo técnico Abel Ferreira a jogar pelo time profissional.

O nome do garoto de 16 anos não aparece na lista de convocados para a competição de base. Recentemente, ele foi vendido para o Real Madrid e a negociação ficou em 72 milhões, praticamente R$ 409 milhões, de acordo com o portal GE.

Porém, devido à idade, Endrick vai ficar no Palmeiras até completar 18 anos e aí fará viagem para o Real, na Espanha, ao lado de Vini Júnior, Benzema e Rodrygo.

LEIA TAMBÉM:

Quantas fases tem a Copinha 2023 e como funciona o torneio de base

Grupos da Copinha 2023: equipes e duelos da nova temporada