Equipes buscam os três pontos neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão

Qual canal vai passar jogo do Santos hoje e horário (10/07)

Quer saber em qual canal vai passar jogo do Santos hoje? O Peixe enfrenta o Atlético Goianiense neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão na Série A. O jogo tem início às 18h (Horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, em Santos. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

O Santos quer os três pontos para seguir na busca incansável pelo G4, enquanto o visitante tem o objetivo de escapar da zona de rebaixamento.

Qual canal vai passar jogo do Santos hoje

O canal do Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Santos hoje, a partir das 18h (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão neste domingo.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do Premiere é o responsável por exibir as emoções do Peixe em todos os estados do país. O pay-per-view, pacote de canais de futebol, só está disponível em operadoras de TV por assinatura sob valor extra na mensalidade.

Para assistir online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play vão retransmitir a partida ao vivo nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Qual canal vai passar o jogo do Santos hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) / VAR: Heber Roberto Lopes

Santos no jogo de hoje

Depois de ser eliminado nos pênaltis pelo Deportivo Táchira na Sul-Americana, o Santos concentra-se 100% no Brasileirão. A última partida que jogou foi contra o Flamengo onde, com gol de Gabigol, ex-atleta do Peixe, perdeu por 2 a 1 em casa.

A equipe santista contabiliza três rodadas sem vencer até aqui e está na 10ª posição com 19 pontos. O time comandado por Fabian Bustos contabiliza quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas então. Com o principal objetivo de subir na tabela, espera contar com os três pontos e consequentemente ter uma posição melhor.

O time só disputa as oitavas da Copa do Brasil neste momento.

Atlético GO

Do outro lado, o Atlético Goianiense entra em campo vindo de vitória contra o Olimpia nos pênaltis, pelo jogo de volta nas oitavas da Sul-Americana. Já no Brasileirão o grupo também vem de derrota, mas para o São Paulo por 2 a 1, dentro de casa.

O elenco aparece na 16ª posição com 17 pontos, colecionando quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada do Brasileirão. O Dragão enfrenta o Peixe com o principal objetivo de se afastar da zona de rebaixamento, já que é o primeiro colocado fora da degola neste momento.

Além de Sul Americana e Brasileirão, o time do Atlético também joga a Copa do Brasil nas oitavas de final.

Prováveis escalações de Santos x Atlético GO:

Ângelo e Felipe Jonatan cumprem suspensão, enquanto Madson segue lesionado como desfalque para o treinador Fabian Bustos.

Escalação do Santos: João Paulo; Lucas Pires, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Braga; Vinicius Zanocelo, Rodrigo Fernandez, Jhojan Julio, Léo Baptistão; Bruno Oliveira e Marcos Leonardo.

Dudu é o único jogador que segue lesionado para o técnico Jorginho.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas, Airton, Shaylon; Wellington Rato e Diego Churín.

Jogos do Brasileirão hoje:

A bola vai rolar em seis jogos do Brasileirão neste domingo, 10 de julho de 2022. Cada uma das partidas é válida pela décima sexta rodada no primeiro turno.

O líder Palmeiras enfrenta o Fortaleza, enquanto o clássico entre Corinthians e Flamengo promete agitar as duas maiores torcedores do país.

Confira os jogos de hoje no Brasileirão e onde assistir.

Coritiba x Juventude – 11h (Premiere)

Corinthians x Flamengo – 16h (Globo e Premiere)

Atlético MG x São Paulo – 18h (Premiere)

Santos x Atlético Go – 18h (Premiere)

Fortaleza x Palmeiras – 18h (Premiere)

Cuiabá x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

