Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje e horário Brasileirão (23/04)

O São Paulo enfrenta o RB Bragantino neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje.

O elenco de Mauricio Barbieri busca a vitória no confronto de hoje para chegar até a liderança da competição, desbancando até mesmo o Corinthians na rodada. Do outro lado, o São Paulo de Rogério Ceni tenta conquistar a segunda vitória para embalar na parte de cima da classificação.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje?

O jogo do RB Bragantino e São Paulo hoje será transmitido na Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view), a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

O canal Globo transmite para os estados de São Paulo e Paraná a partida neste sábado do Brasileirão. A emissora é a detentora dos direitos de transmissão e, por isso, exibe as principais disputas ao público de graça no canal. A narração vai ser de Cléber Machado com comentários de Casagrande e Caio Ribeiro.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view da emissora, disponível para os assinantes na TV paga e também no aplicativo para celular, tablets e até mesmo o computador. A plataforma também pode ser acionada por assinantes do GloboPlay.

Ficha técnica do jogo do RB Bragantino x São Paulo hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: Globo e Premiere

Escalação do RB Bragantino x São Paulo

O técnico Mauricio Barbieri não poderá contar com Arthur, Maycon, Raul, Emi e Gabriel Novaes, todos em trabalho de recuperação no departamento médico.

Já o tricolor de Rogério Ceni não tem desfalques em seu plantel de jogadores para o confronto deste sábado.

Escalação do RB Bragantino:​ Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido, Jadsom, Eric, Hyoran, Helinho, Sorriso e Ytalo.

Escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo Pele, Welingtom, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Alisson, Eder e Calleri

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de RB Bragantino e São Paulo

As duas equipes estão na elite do Campeonato Brasileiro. Entretanto, elas dividem as atenções entre disputas internacionais no meio da semana.

O RB Bragantino joga a Libertadores pela primeira vez na história, além da Copa do Brasil onde venceu o Goiás na terceira fase.

Do outro lado, o São Paulo entra em campo na próxima semana pela primeira fase da Copa Sul-Americana, assim como na Copa do Brasil.

Confira a seguir os próximos jogos dos times.

RB Bragantino:

Estudiantes x RB Bragantino – Terça-feira, 26/04 às 19h15 (Libertadores)

Ceará x RB Bragantino – Sábado, 30/04 às 16h30 (Brasileirão)

São Paulo:

Jorge Wilstermann x São Paulo – Quinta-feira, 28/04 às 19h15 (Copa Sul-Americana)

São Paulo x Santos – Segunda-feira, 02/05 às 20h (Brasileirão)

