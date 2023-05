Saiba qual canal vai transmitir o jogo do Sport hoje. Foto: Reprodução Rafael Bandeira / Sport Recife

Elencos disputam os três pontos na segunda divisão do futebol brasileiro neste sábado

Qual canal vai passar jogo do Sport x Botafogo hoje na Série B – 20/05

Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport entra em campo neste sábado, 20 de maio, para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O jogo do Sport hoje é válido pela sétima rodada da competição.

O Leão da Ilha ocupa a nona posição com oito pontos enquanto o Botafogo tem 12 em quinto lugar.

Quem vai transmitir jogo do Sport hoje ao vivo

Os canais SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Sport e Botafogo hoje às 16h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo da Série B neste sábado.

O torcedor pode assistir nas operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Também é possível sintonizar a programação de ambos os canais no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Data: 20 de maio 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro – Recife (PE)

TV: SporTV, Premiere e GloboPlay

Provável escalação de Sport x Botafogo SP

Ambos os treinadores de Sport e Botafogo, Enderson Moreira e Adílson Batista respectivamente, vão escalar os seus principais jogadores neste sábado para buscarem os três pontos.

O Leão vem de derrota para o São Paulo no meio da semana pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Fogão ganhou do ABC fora de casa.

Sport: Renan; Igor Carius, Sabino, Rafael Thyere, Ewerthon; Fabinho, Ronaldo, Edinho; Jorginho, Luciano e Vagner Love.

Botafogo SP: Victor; Jean, Marcio Silva, Carlos Adalberto, Cristiano da Silva Vidal; Tarik, Guilherme, Carlos Manuel; Robinho, Salatiel e Lucas Cardoso.

Sport está invicto na Série B do Brasileirão

Com oito pontos conquistados, o Sport ocupa a 9ª posição da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro com duas vitórias e dois empates.

Estar invicto significa que o time ainda não perdeu na competição. Ou seja, o Sport ainda não perdeu. Porém, tem dois jogos a menos.

O time pernambucano não jogou a primeira rodada. Depois, não entrou em campo novamente na segunda rodada, estreando na terceira contra o Novorizontino em empate sem gols. Venceu o Tombense na quarta rodada (3×2).

Na quinta rodada derrotou o Guarani (2×0) enquanto na sexta empatou com o Ituano (1×1).

Além do Sport, também estão invictos na Série B do Brasileirão após seis rodadas o Criciúma, Vila Nova e Atlético Goianiense.

Novorizontino 0 x 0 Sport – 3ª rodada

Domingo, 30 de abril

Sport 3 x 2 Tombense – 4ª rodada

Quarta-feira, 10 de maio

Sport 2 x 0 Guarani – 5ª rodada

Domingo, 07 de maio

Ituano 1 x 1 Sport – 6ª rodada

Domingo, 14 de maio

Chegamos na 7ª rodada com quatro times invictos. 🔥 A boa sequêcia será mantida no final de semana? 👀@CriciumaEC 🐯@ACGOficial 🐲@VilaNovaFC 🔴⚪@sportrecife 🦁 pic.twitter.com/7Up7kuKYI6 — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 19, 2023

