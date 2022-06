Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje? Transmissão e horário

Quer saber em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje? Fique atento ao texto com todos os detalhes da partida. Nesta terça-feira, 15 de junho, o Timão enfrenta o Athletico PR a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada, pela décima segunda rodada do Brasileirão. Confira a seguir todas as informações do jogo.

Com cinco rodadas de invencibilidade, o Furacão tem se mostrado cada vez mais um forte candidato para a liderança do Brasileiro nesta temporada. Em quinto lugar com 17 pontos, o elenco paranaense vem de empate diante do Fortaleza, lanterna da tabela, em 0x0.

O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão, mas perdeu a liderança para o Palmeiras na última rodada da competição por um ponto de diferença entre os dois. Agora, o seu próximo desafio é vencer o compromisso desta quarta e torcer por um tropeço dos rivais na rodada para se beneficiarem.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão vai passar ao vivo na Globo e Premiere.

Para todos os estados do Brasil, menos RJ, MG, ES, PR, PI, SC, PB e RN, o futebol nesta quarta-feira será exibido pela TV Globo com Cléber Machado no comando do microfone, enquanto Casagrande e Caio Ribeiro comentam os melhores lances nas quatro linhas.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, pay-per-view, seja pelo canal da TV fechada ou no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. Se preferir, pode assistir também através do Globo Play.

Para assistir de graça, o canal do Casimiro na Twitch também exibe.

Informações do jogo Athletico PR x Corinthians hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Globo, Premiere, Twitch e Furacão PPV Live

+ Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada Escalação do jogo do Corinthians hoje: Marlos, Reinaldo e Thiago Heleno seguem lesionados. Escalação do Athletico PR: Bento; Abner, Pedro Henrique, Nicolas Hernández, Khellven; Matheus Fernandes, Hugo Moura, David Terans; Cuello, Pablo e Pedro Rocha. Técnico: Felipão Paulinho, João Victor e Junior Moraes não estão disponíveis por lesões. Escalação do Corinthians: Cássio; Fabio Santos, Gil, Rafael Ramos, Raul Gustavo; Du Queiroz, Renato Augusto, Giuliano; Adson, Roger Guedes e Willian. Técnico: Vitor Pereira Palpites Athletico PR x Corinthians Mesmo jogando em casa, o Athletico não é o favorito no duelo desta quarta. Na verdade, nenhum dos dois elencos mantém o favoritismo do seu lado porque ambos trazem bom desempenho na temporada e, por isso, prometem uma partida equilibrada. O Furacão acumula uma sequência de cinco jogos sem perder, mas o Corinthians tem mostrado poder ofensivo efetivo com jovens jogadores no time titular, que vem incomodando os rivais em cada rodada. Por isso, o torcedor deve ficar alerta aos lances do confronto da rodada. Últimos jogos do Athletico PR: Athletico PR 2 x 2 Santos (Brasileirão)

Juventude 1 x 2 Athletico PR (Brasileirão)

Fortaleza 0 x 0 Athletico PR (Brasileirão) Últimos jogos do Corinthians: Atlético GO 0 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Cuiabá 1 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 2 x 0 Juventude (Brasileirão)

