Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje no Brasileirão – 06/08

O Cruzeiro tem compromisso contra o líder Botafogo neste domingo, 06 de agosto, no Estádio Mineirão, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A transmissão na televisão começa às 18h30, horário de Brasília, para todo o país.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O Cruzeiro enfrenta o Botafogo hoje, 06, em partida do Brasileirão a partir das 18h30, com transmissão do Sportv e Premiere para todo o país ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo por conta do horário neste domingo.

Sem vencer por três rodadas no Brasileirão, o Cruzeiro trata a partida deste domingo como necessária para o início da sua recuperação no torneio. Em 10º lugar com 23 pontos, o grupo pode alcançar o G4 nas próximas rodadas se retomar o caminho das vitórias. O treinador Pepa deve manter a escalação titular com Anderson; Palacios, Luciano Castan, Marlon, Netis; Filipe Machado, Jussa, Matheus Vital; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Gilberto.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 43 pontos, somados em 14 vitórias, um empate e duas derrotas em todo o campeonato. A vantagem do clube pode aumentar, e dessa maneira, ficar perto do título. O técnico Bruno Lage deverá colocar em campo titulares e reservas com Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Gustavo Sauer, Eduardo; João Victor e Tiquinho Soares.

Quando: 06 de agosto de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Rafael Traci

Onde assistir ao vivo: Sportv e Premiere

Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro

O experiente treinador Paulo Autuori foi anunciado como o novo diretor técnico do Cruzeiro para o restante da temporada, durante a gestão de Ronaldo Fenômeno. No ano passado, o clube mineiro conquistou o título da Série B e consequentemente o acesso para a primeira divisão.

Anteriormente no Atlético Nacional, da Colômbia, como treinador, Paulo retorna ao Brasil mas para ficar nos bastidores do clube mineiro. A descrição do trabalho do profissional será observar a gestão e a evolução da metodologia do time entre todas as categorias.

Paulo é um gigante do futebol, com passagens por Botafogo, Vitória Guimarães, Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Santos, São Paulo, Sporting Cristal, Seleção do Peru, Al-Rayyan, Grêmio, Seleção do Catar, Vasco, Atlético Mineiro, Athletico PR e Fluminense.

