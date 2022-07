Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje x Bahia e horário (23/07)

Dentro do G-4 da competição, equipes disputam neste sábado, com transmissão ao vivo

O torcedor quer saber em qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje? A equipe enfrenta o Bahia neste sábado, 23 de julho, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Jogando no Estádio do Mineirão, confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

A Raposa vem de empate com o CSA na última rodada, enquanto o Bahia também ficou na igualdade com o CRB.

Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje?

O SporTV, Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Cruzeiro hoje, a partir das 16h (Horário de Brasília), neste sábado, pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pelo canal aberto, o torcedor deve ficar ligado neste sábado apenas através dos canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, inclusive, pode ser obtido por valor extra na mensalidade.

Online, a plataforma de streaming pode ser encontrada para o celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Estádio do Mineirão

: Estádio do Mineirão Qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje : SporTV, Premiere e Globo Play

: SporTV, Premiere e Globo Play Arbitragem : Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) VAR: Rafael Traci

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Líder absoluto da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro busca a vitória neste sábado para se manter na ponta da tabela até o fim da temporada. O grupo vem de empate diante do CSA e, por isso, o grupo de Paulo Pezzolano quer retomar os bons resultados. Com 42 pontos, contabiliza treze vitórias, três empates e três derrotas com 24 gols marcados e apenas dez tomados, tornando-se a melhor campanha da Série B até aqui.

Do outro lado, o Bahia também faz uma boa campanha. Ocupando a 3ª posição com 34 pontos, contabiliza até aqui dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas colecionando 21 gols e com dez gols sofridos, ou seja, o ataque do grupo baiano aparece na lista dos melhores na temporada, enquanto o lado defensivo também vai muito bem.

Na última rodada, o elenco empatou com o CRB em casa.

Quais as chances do Cruzeiro subir para Série A em 2022?

O Cruzeiro tem 98.3% de chances de subir para a Série A do Brasileirão, de acordo com números do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG).

Os números são contabilizados até a décima nona rodada, onde o Cruzeiro empatou com o CSA na quarta-feira, 20 de julho, por 1 a 1.

Para chegar até a primeira divisão, o elenco da Raposa precisa chegar até os 60 pontos, garantindo-se parcialmente de volta par a elite da competição.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Dez jogos serão realizados pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. O líder Cruzeiro entra em campo neste sábado, enquanto o destaque da rodada também fica para o duelo entre Grêmio e Ponte Preta, além do Vasco e Vila Nova.

A rodada vai até a segunda-feira, 25 de julho, com transmissão ao vivo pela televisão e online.

Confira todos os jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Sampaio Corrêa x Sport

Cruzeiro x Bahia – 16h

Grêmio x Ponte Preta – 16h30

Vila Nova x Vasco – 16h30

Náutico x Londrina – 18h30

Ituano x Chapecoense – 19h

CRB x Novorizontino – 20h30

Guarani x Brusque – Domingo, 24/07 às 11h

Criciúma x CSA – Segunda-feira, 25/07 às 19h

Operário x Tombense – Segunda-feira, 25/07 às 19h

