Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo e horário (16/7)

Prepare o coração torcedor! Quer saber em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje? O elenco carioca enfrenta o Coritiba neste sábado, 16 de julho, pela décima sétima rodada do Brasileirão no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 19h (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje.

O Rubro-Negro quer os três pontos para aproximar-se do G4 da competição enquanto o Coritiba busca escapar da zona de rebaixamento.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Flamengo e Coritiba hoje, a partir das 19h (horário de Brasília), neste sábado pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão na televisão aberta, o canal do Premiere é o responsável por transmitir as emoções do futebol neste sábado para todo o país, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

O Globo Play, no entanto, retransmite as imagens o jogo de hoje através do aplicativo no celular, tablet, computador e na smart TV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) / VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo classificou-se para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético Mineiro de virada no meio da semana. No Brasileirão, o elenco rubro-negro contabiliza 21 pontos em 9º lugar na tabela com seis vitórias, três empates e sete derrotas. O grupo de Dorival Junior, no entanto, faz uma campanha regular com apenas dezoito gols marcados e dezessete sofridos.

Na Libertadores, o Mengo vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final.

Duas posições acima da zona de rebaixamento, o Coritiba vem de empate por 2 a 2 com o Juventude na última rodada do Brasileirão. Com 19 pontos, tem cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas. A equipe não joga outra competição, focando 100% na disputa para escapar da degola e quem sabe alcançar a parte de cima da tabela e brigar por uma vaga em torneios internacionais.

Prováveis escalações do jogo do Flamengo x Coritiba:

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Filipe Luís, Léo Pereira, Fabrício Bruno; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascatea, Marinho (Vitinho) e Pedro.

Escalação do Coritiba: Rafael William; Matheus Alexandre, Guillermo, Luciano Castán, Egídio; Val, Régis, Willian Farias; Alef Manga, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Jogos do Brasileirão hoje

Neste fim de semana, a bola vai rolar em dez jogos pela 17ª rodada do Brasileirão, começando no sábado, 16 de julho, seguindo até a segunda-feira, dia 18.

O Flamengo joga contra o Coritiba, enquanto o São Paulo enfrenta o Fluminense. Já o líder só enfrenta o Cuiabá no último dia da rodada.

Confira todos os jogos de hoje no Brasileirão.

Athletico PR x Internacional – 16h30

Flamengo x Coritiba – 19h

Avaí x Santos – 19h

Ceará x Corinthians – 21h

Juventude x Goiás – Domingo, 17/07 às 11h

São Paulo x Fluminense – Domingo, 17/07 às 16h

Botafogo x Atlético MG – Domingo, 17/07 às 18h

Atlético GO x Fortaleza – Domingo, 17/07 às 18h

América MG x RB Bragantino – Domingo, 17/07 às 19h

Palmeiras x Cuiabá – Segunda-feira, 18/07 às 20h

