Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje x Cuiabá e horário (15/06)

Prepare o coração, rubro-negro, porque hoje tem Mengão! O elenco de Dorival Junior enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira, 15 de junho, pela décima segunda rodada a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para não perder nenhum lance, descubra em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo.

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, substituto de Paulo Souza, o Flamengo perdeu para o Internacional no último fim de semana por 3-1 em Porto Alegre. O temor do torcedor rubro-negro é a zona de rebaixamento, já que o Mengo é o primeiro time fora da degola neste momento.

O Cuiabá já está na zona de rebaixamento mesmo depois de empatar com o Bragantino em 1-1. O resultado não impediu o time mato grossense de escapar da degola, mas o placar positivo nesta quarta pode salvar o clube de uma tragédia ao fim da temporada.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O canal que vai passar o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão vai ser o Premiere (pay-per-view).

O Premiere está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, onde os usuários devem entrar em contato com as suas operadoras para obter o pacote de canais de futebol por temporada.

Se preferir, pode curtir online todos os jogos da rodada através do aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Flamengo hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalação do jogo do Flamengo hoje: Com a segunda partida de Dorival Junior, o elenco do Flamengo está completo. Além disso, Arrascaeta, que retornou do seu compromisso com a Seleção do Uruguai, também está disponível. Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Rodrigo Caio, Filipe Luís, Matheuzinho, David Luiz; Andreas Pereira, Willian Arão, Thiago Maia; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Dorival Junior Para os visitantes, Élton continua sendo o único jogador em baixa. Escalação do Cuaibá: João Carlos; Lucas, Paulão, Marllon, Uendel; Gava, Camilo, André Luis, Valdívia; Felipe Marques e André. Técnico: António Oliveira Palpites Flamengo x Cuiabá O Flamengo promete se esforçar dentro de campo nesta quarta-feira, principalmente porque a sua situação não é das melhores no campeonato. Sob a nova direção de Dorival Junior, o grupo rubro-negro precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Mesmo tendo grandes estrelas em seu plantel, o Fla não é o favorito hoje. O Cuiabá, jogando fora de casa, também não é. Ocupando a zona de rebaixamento, o time visitante deve manter a sua escalação titular dos jogos anteriores, contando com graves falhas e problemas principalmente na defesa. Últimos jogos do Flamengo: Flamengo 1 x 2 Fortaleza (Brasileirão)

RB Bragantino 1 x 0 Flamengo (Brasileirão)

Internacional 3 x 1 Flamengo (Brasileirão) Últimos jogos do Cuiabá: América MG 2 x 1 Cuiabá (Brasileirão)

Cuiabá 1 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino (Brasileirão)

