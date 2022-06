Qual canal vai passar o jogo do Flamengo x América e horário (25/06)

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo x América hoje? Equipes se enfrentam neste sábado, 25 de junho, pela décima quarta rodada do Brasileirão, com início a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira onde assistir ao jogo do Flamengo e todas as informações abaixo no texto.

O Flamengo não faz uma boa temporada no Brasileirão. Mesmo com a chegada do técnico Dorival Junior, o rubro-negro venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas, ocupando a 14ª posição com quinze pontos, contabilizando quatro vitórias, três empates e seis derrotas.

Por outro lado, o América vem na 16ª posição com os mesmos quinze pontos e o número de vitórias e derrotas dentro de campo. O time mineiro não vence há quatro rodadas e sonha com o triunfo neste sábado para escapar da zona de rebaixamento, já que é o primeiro fora da degola.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo x América hoje?

O jogo do Flamengo x América hoje tem transmissão do Premiere, pay-per-view, às 19h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal do Premiere transmite o jogo do Flamengo para todos os estados do Brasil. O pacote de canais está disponível somente em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

A plataforma online do Globo Play também exibe o confronto do Brasileirão neste sábado.

Data: 25/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Ramon Abatti Abel / VAR: Wagner Reway

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações de Flamengo x América:

Bruno Henrique não joga mais na temporada, para a tristeza dos torcedores.

David Luiz também é desfalque para o técnico Dorival Junior no jogo de hoje.

Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Pablo, Ayrton, Rodrigo Caio, Matheuzinho; Andreas Pereira, João Gomes, Lázaro, Éverton Ribeiro; Arrascaeta e Gabigol

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Eduardo, Iago Maidana, Juan Ramírez, Berrío e Paulinho, lesionados.

Escalação do América: Airton; Conti, Patric, Éder Ferreira, Marlon; Lucas Kal, Ale, Pedrinho, Juninho Valoura; Felipe Azevedo e Luo Guofu

Palpites Flamengo x América

No embate entre Flamengo e América Mineiro, não há favorito. As duas equipes brigam na parte de baixo da tabela do Brasileirão e, por isso, o jogo promete ser equilibrado.

O Flamengo terá a força da torcida no Maracanã em seu favor, mas deve resolver o problema no desempenho, que aflige a própria Diretoria. Pressionado, o Rubro-Negro deve fazer de tudo para sair com os três pontos.

Já o América tem mostrado uma melhora significativa dentro de campo mesmo com baixas importantes em seu plantel.

Jogos da rodada no Brasileirão hoje

A décima quarta rodada do Brasileirão traz dez jogos, começando na sexta-feira, 24 de junho, seguindo até o domingo, dia 26.

Com transmissão na TV e online, cada confronto promete mudanças por completo a classificação. O Palmeiras, atual líder, enfrenta o Avaí, enquanto o Corinthians recebe o Santos em clássico paulista.

Saiba quais são os jogos da rodada no Brasileirão hoje.

Internacional x Coritiba

Athletico PR x RB Bragantino – 16h30

Flamengo x América MG – 19h

Corinthians x Santos – 19h

Atlético MG x Fortaleza – 21

Avaí x Palmeiras – Domingo, 26/06 às 16h

Botafogo x Fluminense – Domingo, 26/06 às 16h

Goiás x Cuiaba – Domingo, 26/06 às 18h

Ceará x Atlético GO – Domingo, 26/06 às 18h

São Paulo x Juventude – Domingo, 26/06 às 18h

