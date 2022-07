Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje na Série B (26/07/2022)

A equipe do Grêmio visita a Chapecoense na noite desta terça-feira (26/07), na Arena Condá, na cidade de Chapecó, pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), saiba em qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo para todo o Brasil.

A situação da Chapecoense preocupa os torcedores. Após a derrota para o Ituano na última rodada da segundona, a Chape de Santa Catarina vem na 14ª posição com 22 pontos, com apenas cinco vitórias, sete empates e oito derrotas na temporada. A diferença para o primeiro colocado da zona de rebaixamento é de apenas dois pontos.

Já o Grêmio busca a vitória nesta terça-feira para se manter na vice-liderança da Série B do Brasileirão. Na última rodada, a equipe gaúcha venceu a Ponte Preta, enquanto o Vasco tropeçou fora de casa, entregando a posição para o elenco tricolor. O Grêmio está invicto na competição há catorze jogos, com a última derrota em maio.

Qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje

Quer saber em qual canal vai passar o jogo do Grêmio hoje? O SporTV, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Grêmio hoje ao vivo às 18h30, no horário de Brasília.

Sem qualquer transmissão pela televisão aberta, os canais exibem todos os lances do futebol nesta terça-feira, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter ambos em sua programação.

Outra opção é acompanhar online pelo Globo Play, plataforma de streaming disponível para celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha não vence fora de casa desde abril, quando derrotou o Operário do Paraná por 1 a 0, gol de Elias, no Estádio Germano Krüger.

Desde então, são oito empates e uma derrota para o Cruzeiro, em 8 de maio do primeiro turno sob o comando do técnico Roger Machado.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

A vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro traz dez jogos durante a semana, começando na terça e seguindo até o sábado, 30 de julho.

Todas as vinte equipes entram em campo, seguindo o calendário estipulado pela CBF na temporada. O destaque fica para o encontro do CRB e Vasco, além de Brusque e Cruzeiro.

Confira todos os jogos da rodada.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense x Grêmio – 18h30

Quinta-feira (28/07):

Vasco x CRB – 19h

Sport x Guarani – 21h30

Sexta-feira (29/07):

Bahia x Náutico – 19h

Tombense x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado (30/07):

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário PR – 19h

CSA x Ituano – 20h30

