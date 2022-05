Equipe do Inter enfrenta o Cuiabá neste sábado, 21 de maio, buscando os três pontos para alcançar o G4 da competição

Qual canal vai passar o jogo do Inter hoje e horário do Brasileirão (21/5)

Buscando subir na classificação, o Internacional visita o Cuiabá neste sábado, 21 de maio, na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, a partir das 21h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar o jogo do Inter hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Inter hoje?

O canal que vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo vai ser no Premiere, a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Campeonato Brasileiro em 2022.

O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas usuários podem ter acesso pela TV do jogo deste sábado ao vivo. Para obter a programação, o torcedor deve entrar em contato com a operadora por valor extra.

Para assistir online, o Premiere está disponível através dos aplicativos para celular, tablets, computador e smart TV, além do Globo Play para usuários.

Informações do jogo Cuiabá x Internacional hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: Premiere

Cuiabá e Internacional no Brasileirão

Depois de vencer o River Plate do Uruguai durante a semana, o Cuiabá concentra suas atenções para o Brasileirão neste sábado para disputar a sétima rodada. Seu desempenho, diferente da competição internacional, deixa a desejar aos torcedores. Em 14º lugar com 7 pontos, contabiliza duas vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Internacional está invicto por 9 partidas na temporada, sem perder até aqui. No Brasileirão, o elenco gaúcho aparece em 11º com 9 pontos, tendo a oportunidade de integrar o G4 da competição se vencer o jogo deste sábado. Ao todo, contabiliza duas vitórias, três empates e uma derrota.

Escalação do Cuiabá: Walter; Uendel, Alan Empereur, Marllon, João Lucas; Everton, Pepê, Marcão, Valdívia; Alesson e André Luís. Técnico: William Araujo de Souza

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Renê; Rodrigo Dourado, Edenílson, Carlos De Pena; Wanderson, Alan Patrick e David. Técnico: Mano Menezes.

Veja no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.