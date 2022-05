Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje e horário ao vivo (08/05)

Em momentos opostos neste início de temporada, Fortaleza e São Paulo se enfrentam neste domingo, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A seguir, saiba em qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje vai passar ao vivo no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o jogo do Brasileirão neste domingo será transmitido apenas no pay-per-view, ou seja, somente assinantes poderão acompanhar todos os lances da disputa.

O Premiere está disponível como canal, através de operadoras de TV por assinatura, ou também em seu próprio aplicativo para celular, tablet, computador ou em smart TV. Basta acessar o seu login e curtir.

Assinante Globo Play que possui o Premiere em seu pacote também pode assistir todos os lances.

Informações do jogo Fortaleza x São Paulo hoje:

Data: 08/05/2022:

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Onde assistir: Premiere

Fortaleza e São Paulo no Brasileirão

O time do Fortaleza faz uma boa campanha na Libertadores. Por outro lado, o grupo cearense sequer pontuou no Campeonato Brasileiro desta temporada. Por esse motivo, o clube promete contar com a força da torcida em casa para sair na frente do resultado e garantir os três pontos na edição. O time está na lanterna da tabela.

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni enfrenta o seu ex-time, o Fortaleza, neste domingo. Faltando apenas uma vitória para se classificar na Sul-Americana, o São Paulo concentra as suas atenções no jogo de hoje pelo Brasileirão para chegar até a parte de cima e brigar pelo G4 e, consequentemente, a liderança. Neste momento, aparece na 6ª posição com 7 pontos.

Escalações de Fortaleza x São Paulo:

Provável escalação do Fortaleza: Max; Titi, Marcelo Benevenuto, Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Lucas Lima, Matheus Jussa, Matheus Vargas; Romero e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington; Andrés, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo dos times.