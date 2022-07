Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje x Goiás na TV? (23/07)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber em qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje? Neste sábado, 23 de julho, o tricolor enfrenta o Goiás no Estádio do Morumbi, na capital paulista, a partir das 19h (horário de Brasília). Válido pela décima nona rodada do Brasileirão, confira onde assistir o jogo de hoje.

O tricolor vem de empate com o Internacional, enquanto o Goiás perdeu para o Fluminense durante a semana.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), neste sábado, pela rodada do Brasileirão ao vivo.

Sem passar no canal aberto, o torcedor terá de acompanhar o futebol neste sábado através do Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura. É necessário obter o programa por valor extra na mensalidade.

Enquanto isso, a plataforma de streaming Globo Play é a maneira de assistir online, seja pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Local : Estádio do Morumbi, em São Paulo

: Estádio do Morumbi, em São Paulo Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje: Premiere e Globo Play

Premiere e Globo Play Arbitragem : Caio Max Augusto Vieira

: Caio Max Augusto Vieira VAR: Daniel Nobre Bins

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo segue sem perder no Brasileirão por cinco rodadas. Sob o comando de Rogério Ceni, o grupo ocupa a 10ª posição da tabela com 25 pontos, contabilizando cinco vitórias, dez empates e três derrotas dentro e fora de casa, além do desempenho fenomenal que encanta a torcida. Até aqui, o tricolor paulista tem 25 gols marcados, mas também vinte e um sofridos.

Do outro lado, o Goiás se mantém na 14ª posição da tabela com 21 ponto, ou seja, venceu cinco jogos, empatou seis e perdeu sete na competição até aqui. O principal objetivo do grupo comandado por Jair Ventura é se afastar da zona de rebaixamento e buscar uma vaga na parte de ciam da tabela.

Na última rodada, o time foi derrotado pelo Fluminense, acumulando a segunda partida sem vencer.

Jogos da rodada do Brasileirão

Todas as vinte equipes do Brasileirão entram em campo neste fim de semana. A disputa entre a décima nona rodada do Brasileirão começa neste sábado, com duas partidas, seguindo até a segunda-feira, 25 de julho.

O destaque fica para o encontro de Palmeiras e Internacional, além de Atlético Mineiro e Corinthians, na briga pela liderança.

Confira a seguir a rodada completa.

Sábado (23/07): – qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje

São Paulo x Goiás – 19h

Botafogo x Athletico PR – 21h

Domingo (24/07):

Avaí x Flamengo – 11h

Palmeiras x Internacional – 16h

Juventude x Ceará – 16h

Fluminense x RB Bragantino – 16h

Atlético MG x Corinthians – 18h

Atlético GO x América MG – 18h

Fortaleza x Santos – 19h

Segunda-feira (25/07):

Coritiba x Cuiabá – 20h

