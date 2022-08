Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje x RB Bragantino (14/08)

A bola vai rolar entre São Paulo e RB Bragantino neste domingo, 14 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida vai começar às 16h (Horário de Brasília), e qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje vai ser a Globo, pela TV aberta no estado de SP ao vivo.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje

O horário do jogo do São Paulo e RB Bragantino hoje, domingo em 14 de agosto, começa às 16h, quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Entretanto, torcedores que mora nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem prestar atenção com a diferença de horário, já que tem o próprio fuso horário, diferente do utilizado com relação ao de Brasília, capital brasileira.

O Estádio do Morumbi, em São Paulo, vai ser o palco do confronto neste domingo, com presença das duas torcidas para apoiar os jogadores. A capacidade é de 67 mil torcedores.

O tricolor anunciou nas redes sociais que mais de 20 mil ingressos foram vendidos.

Qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Pela TV aberta, o confronto será transmitido somente para o estado de São Paulo, com narração de Cléber Machado, com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola. Outra opção é assistir através do Premiere, pay-per-view, disponível para todo o território nacional em operadoras por assinatura.

Online, o Globo Play retransmite a partida para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. A plataforma pode ser assinada pelo valor de R$24,90.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir: Globo e Premiere

RB Bragantino x São Paulo primeiro turno

As equipes de São Paulo e RB Bragantino se enfrentaram no primeiro turno em 23 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão na temporada 2022.

Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, os times empataram em 1 x 1. No primeiro minuto de confronto, Alerrando abriu o placar. Já Éder deixou tudo igual no segundo tempo.

No segundo turno, o duelo promete ser equilibrado entre as duas equipes.

Confira no vídeo do portal GE como foi a primeira partida.

São Paulo e RB Bragantino no Brasileirão

Sem vencer há seis rodadas, o São Paulo ocupa a 11ª posição com 26 pontos na tabela do Brasileirão. O grupo coleciona cinco vitórias, onze empates e cinco derrotas.

Sob o comando de Rogério Ceni, o elenco tricolor coleciona 28 gols marcados e 27 sofridos, deixando a desejar frente aos torcedores. Jogando em casa, o elenco entra pressionado para reverter o mal desempenho que tem apresentado dentro de campo. Como mandante, coleciona 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates.

Rogério Ceni continua sem Arboleda, Caio, Jandrei, André, Rafinha e Pablo, suspenso, fora do jogo de hoje.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Diego Costa, Léo Pelé, Luizão; Igor Vinícius, Gabriel Neves, Galoppo, Patrick; Wellington, Luciano e Bustos.

O Braga, por outro lado, coleciona 30 pontos em 8º lugar na tabela de classificação. Com oito vitórias, seis empates e sete derrotas, o elenco paulista tem 32 gols marcados e 25 sofridos, com uma campanha que mostra a fragilidade da desefa.

Sob o comando de Maurício Barbieri, faz uma campanha regular onde, como visitante, apresenta 2 vitórias apenas, 4 derrotas e 4 empates. Por isso, não é o favorito no jogo deste domingo. Para o confronto de hoje, não tem novas baixas.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Kevin, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Hyoran; Artur, Helinho e Hurtado.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Já foram 22 rodadas, então só faltam 16 rodadas para acabar o Brasileirão da Série A na temporada. Os times disputam 38 rodadas no total, com primeiro e segundo turno.

O primeiro colocado é considerado ao fim da temporada campeão da primeira divisão, enquanto os quatro primeiros da tabela se garantem na Libertadores do ano que vem. Já o 5º e 6º disputam a pré-Libertadores.

Os lugares de 7º até 12º vão para a Copa Sul-Americana. Já na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados.

