Qual canal vai passar o jogo do Vasco ao vivo? Saiba o horário hoje (01/5)

Equipe carioca enfrenta o Tombense pela quinta rodada da Série B do Brasileirão neste domingo

O Tombense recebe o Vasco neste domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Para não perder nenhum lance, saiba qual canal vai passar o jogo do Vasco ao vivo hoje.

O elenco vascaíno quer a continuidade na boa campanha pelo início da temporada, buscando a segunda vitória na competição. Do outro lado, os mineiros precisam do primeiro triunfo para escapar da degola.

Qual canal vai passar o jogo do Vasco ao vivo?

Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo? O jogo do Vasco hoje será transmitido no Premiere 3, a partir das 18h, no horário de Brasília.

Com exclusividade, os canais do Premiere é quem vão transmitir a Série B neste domingo ao vivo. O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura para todos os estados do país.

Para acompanhar você pode assistir pelo aplicativo no celular, Android ou iOS, tablets e até mesmo pelo computador, seja pela plataforma original do Premiere ou até mesmo pelo Globo Play e Canais Globo.

Informações do jogo do Tombense x Vasco hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro

Onde assistir: Premiere 3

Em 17º lugar com quatro pontos, o Tombense abre a zona de rebaixamento pela Série B do Brasileirão. O time mineiro ainda não venceu na competição e, por isso, contando com a torcida em casa e o time principal, o grupo anfitrião promete extrair os três pontos custe o que custar.

Do outro lado, o Vasco comandado por Zé Ricardo aparece em 10º lugar com seis pontos, ou seja, pode melhorar o seu desempenho se conquistar a sua segunda vitória neste início de temporada na Série B e ficar ainda mais próximo de carimbar o seu passaporte com o acesso.

Escalação do Tombense x Vasco:

Escalação do Tombense: Felipe Garcia, David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Gustavo Cazonatti, Igor Henrique e Keké, Vinícius Mingotti e Gabriel Henrique.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme, Yuri, Andrey, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos dos times.

