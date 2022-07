Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje na TV e horário (28/07)

As equipes de Vasco e CRB disputam a 21ª rodada da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira, 28 de julho. Em qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje? Jogando no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a bola vai rolar no confronto às 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

O Vasco vem de derrota para o Vila Nova na última rodada, enquanto o CRB venceu o Novorizontino.

Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje?

O canal que vai passar o jogo do Vasco hoje é o Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília). A partida entre Vasco e CRB também pode ser assistida no Globo Play.

O canal do Premiere está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view de canais de futebol, entretanto, só pode ser acompanhado por valor extra na mensalidade.

Outra opção é o Globo Play, plataforma de streaming, disponível através do celular para assinantes, assim como o tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Vasco x CRB hoje:

Data: 28/07/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje: Premiere e Globo Play

Últimos jogos de Vasco x CRB

CRB 1 x 1 Vasco (16/04/2022) – Brasileirão Série B

CRB 1 x 1 Vasco (16/09/2021) – Brasileirão Série B

Vasco 3 x 0 CRB (19/06/2021) – Brasileirão Série B

Escalações de Vasco x CRB hoje:

A partida desta quinta-feira é a primeira do Vasco desde a demissão do técnico Maurício Souza. Até então, a Diretoria do Gigante da Colina não anunciou o novo treinador. Na rodada passada da Série B, o Vasco perdeu para o Vila nova, o lanterna da competição. O resultado levou a equipe para a 3ª posição da tabela com 35 pontos, ultrapassado pelo Bahia e contabilizando nove vitórias, oito empates e três derrotas.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Juninho, Andrey, Nenê; Gabriel Pec, Rangel e Figueiredo.

O CRB, enquanto isso, segue na 8ª posição da tabela com 28 pontos. O elenco alagoano não perde na Série B há exatos nove confrontos, melhorando o seu desempenho dentro de campo. São sete empates, sete vitórias e seis derrotas apenas dentro e fora de casa. Com os três pontos nesta quinta, o elenco pula três posições e fica próximo do G-4 na competição.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Wellington Carvalho, Ivo, Raul Prata; Yago, Wallace Madeira Almeida, Gabriel, Longuine, Emerson Ramon; Anselmo Ramon.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Pela vigésima primeira rodada, a bola vai rolar em dez jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Todas as vinte equipes da segunda divisão entram em campo na rodada.

Com início na última segunda-feira, os embates seguem até o sábado, 30 de julho, onde cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo pela televisão e também online, com os direitos sob responsabilidade da Rede Globo.

O destaque vai para os duelos entre Brusque e Cruzeiro, e Londrina e Criciúma.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Quinta-feira (28/07): – qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje

Vasco x CRB – 19h

Sport x Guarani – 21h30

Sexta-feira (29/07):

Bahia x Náutico – 19h

Tombense x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado (30/07):

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário PR – 19h

CSA x Ituano – 20h30

