Qual canal vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão ao vivo – 29/04

O duelo entre Atlético Mineiro e Athletico Paranaense fecha a terceira rodada do Brasileirão neste sábado, 29 de abril. O jogo do Galo hoje será disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O Galo ocupa a 16ª posição com apenas um ponto, enquanto o Furacão se mantém em 11º lugar com três.

Onde vai passar jogo do Galo hoje

A partida entre Atlético e Athletico neste sábado, às 21h, será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

A novidade fica por conta da transmissão no SporTV 4k. Verifique se o seu receptor e o televisor contem a opção de qualidade de imagem, assim como o pacote. Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível por valor extra na mensalidade.

Nenhum canal de televisão aberta será responsável por passar a partida do Brasileirão neste sábado.

Como assistir Atlético Mineiro online hoje

Quer acompanhar o jogo do Galo hoje mas não vai estar em casa? Fique tranquilo torcedor, existem diferentes opções de como assistir ao embate do Brasileirão pela internet.

A primeira opção é o GloboPlay, serviço de streaming. Quem é cliente pode assistir o canal normal e a opção 4K se o seu pacote dispõe do canal. Também é possível ver o jogo de hoje pelo aplicativo do Premiere, seja no celular, smartv, computador ou tablet.

Data: 29 de abril de 2023

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir jogo Atlético MG x Athletico PR ao vivo: SporTV, Premiere e Globoplay

Times classificados para a Copa do Brasil

Tanto Atlético Mineiro como Athletico estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Além dos dois clubes, também carimbaram o passaporte os elencos de Santos, América Mineiro, Sport, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Grêmio e Bahia.

O sorteio está marcado para a próxima terça-feira, 02 de maio, às 13h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Times do mesmo estado podem se enfrentar.

Quando será o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023

Escalações de Atlético MG x Athletico PR

O duelo deste sábado entre Atlético Mineiro e Athletico promete ser completamente equilibrado. No entanto, ambos os elencos terão compromisso na Libertadores no meio da semana, o que pode significar um time misto hoje.

O técnico Coudet, do Galo, não tem Guilherme Aranara, Rabello, Allan Kardec e Pedrinho. Já o Furacão não tem Kaique Rocha, Léo Cittadini e Marcelo Cirino.

Atlético MG: Everson; Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos, Rubens; Otávio, Edenilson, Zaracho, Patrick; Paulinho e Hulk.

Athletico PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho; Erick, Hugo Moura, Christian; David Terans, Rômulo e Vitor Roque.

Terceira rodada do Brasileirão

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A tem início neste sábado e segue até a segunda-feira, com dez partidas em horários alternados.

Sábado, 29/04:

Coritiba x São Paulo - 16h30

Fortaleza x Fluminense - 16h30

Palmeiras x Corinthians - 18h30

Santos x América MG - 18h30

RB Bragantino x Cruzeiro - 18h30

Atlético MG x Athletico PR - 21h

Domingo, 30/04:

Flamengo x Botafogo - 16h

Internacional x Goiás - 18h30

Cuiabá x Grêmio - 18h30

Segunda-feira, 01/05:

Vasco x Bahia - 20h

