Qual é a premiação da Série B 2021? Veja quanto o campeão ganha

O Campeonato Brasileiro da Série B 2021 conta com a participação de três clubes de grande expressão nacional: Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Com a presença dessas equipes é natural imaginar que a competição seja valorizada. Mas qual é o valor da premiação da Série B 2021 e quanto ganha o campeão?

Qual a premiação da Série B 2021?

A segunda divisão do futebol brasileiro tem um modelo de distribuição das premiações totalmente diferente da elite nacional. Se na primeira divisão as equipes recebem valores a depender de sua posição na tabela final, na Série B 2021 a premiação é igual para todos os clubes, modelo semelhante ao das principais ligas europeias. Cada clube recebe cerca de R$ 8 milhões – essa foi a quantia da premiação da Série B 2021.

Não há meritocracia na distribuição dos valores e prêmios da Série B. A quantia que os clubes ganham vem das cotas de televisão que a detentora dos direitos de transmissão, a Rede Globo, paga. A emissora desembolsa R$ 170 milhões por temporada para a CBF, que distribui essa verba de forma igualitária entre os 20 times.

A ideia ao realizar o pagamento de forma igualitária é de tentar manter um certo nível de equilíbrio entre os times, modelo que é comum nas ligas da Europa.

E quanto ganha o campeão da Série B?

Assim como as outras equipes, o campeão da Série B 2021 também recebe R$ 8 milhões. Você deve estar pensando então, qual a vantagem do primeiro para o quarto colocado, visto que ambos conseguem o acesso?

Para valorizar o vencedor, a CBF garante ao time que ganhar a segundona uma vaga direta à 3ª fase da Copa do Brasil da próxima temporada. Dessa forma, a equipe campeã recebe um benefício de forma indireta.

Campeã da Série B em 2020, a Chapecoense entrou na terceira fase do torneio nacional desta temporada e a presença garantiu, no mínimo, mais R$ 1,7 milhão ao cofres do clube.

Quais times subiram para a Série A 2022?

Até então, Botafogo e Coritiba já subiram para a Série A 2022. O Fogão está na liderança da tabela com 66 pontos, enquanto o Coxa Branca é o vice, com 64. As últimas duas vagas serão disputadas entre os clubes do Guarani, Goiás, Avaí, CRB e CSA, nas duas últimas rodadas da competição.

