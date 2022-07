Premiação da Série B 2022: quanto se ganha para chegar na série A

Diferente do ano passado, o Brasileirão da Série B 2022 irá premiar em dinheiro vencedor do campeonato. Foto: Andre Borges/CBF/reprodução

Qual é a premiação da Série B 2022? Se fizesse a mesma pergunta no ano passado, poderíamos dizer que apenas o fato de vencer e subir para a primeira divisão do campeonato, com direito ainda a jogar na Copa do Brasil, já era o status máximo do time vencedor da Série B. Porém, como as regras mudaram em 2022, a CBF decidiu trazer uma premiação em dinheiro ao vencedor da divisão.

Não apenas o primeiro colocado, mas também os três times seguintes na tabela terão direito a uma quantia em dinheiro pelo bom desempenho e pelo acesso no Brasileirão da segunda divisão.

Veja como é a Premiação da Série B 2022.

Qual é a premiação da Série B 2022

A CBF trouxe novidades na Premiação da Série B 2022. Os quatro primeiros colocados da Série B 2022 dividirão o prêmio de R$ 1,5 milhão, além de dois veículos oferecidos pela FIAT.

Diferentemente do ano passado, as quatro equipes mais bem posicionadas na tabela ao final da 38° rodada do Brasileirão irão ganhar, além do acesso à primeira divisão, uma premiação em dinheiro.

Na temporada passada, o campeão da Série B 2021 não levou qualquer premiação em dinheiro. Apesar de garantir o acesso à primeira divisão, o Botafogo levou para casa apenas a taça e uma vantagem na Copa do Brasil deste ano. Isso porque terminar na primeira colocação da segunda divisão tem mais este benefício. O vencedor não apenas sobe para elite do futebol nacional, como também garante a participação direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Quem vencer a Série B se classifica automaticamente para esta etapa da Copa do Brasil e pode, nesse momento, ganhar alguma vantagem financeira. Em 2022, a CBF já anunciou que a premiação da 3ª fase do torneio, onde participam 32 times, chega a R$ 1,9 milhão.

Times da Série B em 2022 – Premiação da Série B 2022

Vinte clubes disputam a série B em 2022; são eles: Cruzeiros, Vasco da Gama, Bahia, Grêmio, Sport, Tombense, Brusque, Criciúma, Novorizontino, Sampaio Corrêa, Operário, Londrina, CRB, Chapecoense, Ituano, CSA, Náutico, Ponte Preta, Guarani e Vila Nova.

Como funciona as cotas de participação do Brasileirão – Premiação da Série B 2022

Além do prêmio em dinheiro no Brasileirão, outra forma das equipes receberem aporte financeiro durante o campeonato é através das cotas de participação. A medida funciona tanto na Série A quanto na Série B.

A Rede Globo é a emissora com direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, por isso, ela deve remunerar os times das duas divisões com algum valor específico.

Os cálculos funcionam da seguinte forma: 40% do valor acordado é dividido em partes iguais para cada time, enquanto 30% são divididos pelo número de partidas exibidas nas TVs Aberta e Fechada. Os outros 30% são distribuídos de acordo com a colocação de cada clube na tabela do Brasileirão anterior.

Publicidade de campo

No ano passado, o valor referente a publicidade de campo recebido pelas equipes foi de R$ 11 milhões. Já em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou a cota para R$ 24 milhões. A decisão parte do princípio que agora tem muitos times de peso jogando na Série B: Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Sport e Bahia são alguns exemplos.

Pela divisão feita pela CBF, cada um dos 20 times da segunda divisão deve receber cerca de R$ 1,2 milhão. A previsão é que esse valor aumente ainda mais em 2023 e 2024.

Quando é a final do Brasileirão Série B em 2022

De acordo com o calendário do futebol nacional, o Brasileirão da Série B 2022 deve chegar ao fim no dia 5 novembro. Um pouco antes do esperado, já que em 2022 o calendário esportivo do final do ano estará voltado para a Copa do Mundo Qatar 2022.

No Brasileirão, ao todo, são 38 rodadas em disputa, e cada time faz seus jogos em formato de turno e returno. Ao fim da temporada, aquele time que tiver acumulado mais pontos vence o campeonato e se consagra campeão.

Vale ressaltar que os critérios básicos de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.

Por enquanto, não tem como definir o verdadeiro campeão da Série B 2022.

Qual time tem mais títulos no Brasileirão da Série B?

Na lista de maiores campeões da Série B do Brasileirão alguns times estão empatados no número de vitórias: Goiás, Coritiba, América Mineiro, Botafogo, Paysandu, Palmeiras e Bragantino. Todos eles têm duas taças da Série B na história.

Em 2021 o Botafogo foi que conquistou o bicampeonato com 70 pontos ao todo, cinco a mais que o Goiás. Conseguiram acesso para a Série A em 2022 os times: Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí.

O Campeonato Brasileiro já teve diversos formatos desde que surgiu oficialmente em 1971, mas apenas em 2006 chegou a ser disputado em pontos corridos, como é atualmente. Nos anos 80, a Taça de Prata funcionava como uma espécie de divisão de acesso do futebol nacional.