Saiba qual é o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Gilvan de Souza / CRF

Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje? Onde assistir o Brasileirão

Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje? Onde assistir o Brasileirão

Sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 15 de junho, para enfrentar o Cuiabá, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela décima segunda rodada do Brasileirão. O principal objetivo do elenco rubro-negro é escapar da zona de rebaixamento. Saiba qual é o horário do jogo do Flamengo hoje e onde assistir pela televisão e online.

– Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje?

O horário do jogo do Flamengo hoje vai começar a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Começando a partir das oito e meia da noite, no horário de Brasília, o torcedor que mora em estados como MS, MT, RO, AM e AC, deve ficar atento com as diferenças no fuso horário.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o maior do país. Com capacidade para 78 mil torcedores, a torcida do Rubro-Negro promete lotar o espaço para apoiar o elenco do começo ao fim.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo?

Quer saber onde vai passar o jogo do Flamengo hoje? O torcedor deve assistir através do Premiere, pay-per-view.

Disponível somente em operadoras por assinatura, o canal está disponível apenas para usuários da TV paga por valor extra na mensalidade. Para ter acesso, deve entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção é o Globo Play, serviço de streaming, disponível somente para os assinantes através da plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do Flamengo x Cuiabá hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere Flamengo e Cuiabá no Brasileirão Com a saída de Paulo Sousa, o técnico Dorival Júnior foi contratado para substituir o português no comando técnico do Flamengo. O brasileiro, entretanto, estreou com derrota para o Internacional no último sábado, pelo Brasileirão. Com isso, o elenco rubro-negro volta a jogar nesta quarta-feira buscando os três pontos, especialmente porque aparece na 16ª posição com 12 pontos, sem vencer por três rodadas. Para o Cuiabá, a situação também não é nada animadora. Mesmo fora de casa, joga pressionado por sua torcida enquanto aparece na 18ª posiçaõ do Brasileirão com 12 pontos, ou seja, contabiliza três partidas vencidas, três empates e cinco derrotas. Agora, deve brigar pela vitória custe o que custar. Escalações: Escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo); Rodrigo Caio, Filipe Luís, Matheuzinho, David Luiz; Andreas Pereira, Willian Arão, Thiago Maia; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Dorival Junior Escalação do Cuaibá: João Carlos; Lucas, Paulão, Marllon, Uendel; Gava, Camilo, André Luis, Valdívia; Felipe Marques e André. Técnico: António Oliveira

Compartilhar WhatsApp Linkedin Pinterest