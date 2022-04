Confira onde assistir e horário do jogo do São Paulo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual é o horário do jogo do São Paulo hoje? Confira a transmissão (23/04)

Pela terceira rodada da Série A no Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no início da temporada 2022 do futebol. Para saber qual é o horário do jogo do São Paulo hoje, confira no texto a seguir as informações principais.

O jogo do São Paulo hoje vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, no Brasileirão.

A partida entre RB Bragantino e São Paulo neste sábado, 23 de abril de 2022, é válida pela terceira rodada da Série A do Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O elenco do RB Bragantino aparece em quarto lugar com 4 pontos na conta, somando uma vitória e um empate neste início de temporada.

Do outro lado, o São Paulo de Rogério Ceni mostrou bom desempenho nos gramados ao vencer o Athletico Paranaense. Porém, na segunda rodada, foi derrotado pelo Flamengo e, por isso, vem na sétima posição com 3 pontos no total

Disputado em dois turnos por pontos corridos, o Campeonaot Brasileiro na primeira divisão é realizado por 38 rodadas, onde o primeiro colocado é o campeão e as últimas quatro equipes na tabela são rebaixadas para a segunda divisão.

Onde assistir RB Bragantino e São Paulo ao vivo hoje?

A partida entre RB Bragantino e São Paulo hoje será transmitida na Globo e Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

O canal da TV aberta transmite para os estados de São Paulo e Paraná, com narração de Cléber Machado e comentários de Casagrande e Caio Ribeiro, de graça ao público.

Para quem não pode assistir através da TV, o Premiere é a opção. Basta acessar o site (www.premiere.globo.com), encontrar o melhor pacote para você e tornar-se membro. Além disso,

Informações do horário do jogo do São Paulo hoje

Horas: 16h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: Globo e Premiere

