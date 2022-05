Confira qual é o horário do jogo do Vasco hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual é o horário do jogo do Vasco hoje na Série B do Brasileirão? (07/05)

O Vasco entra em campo neste sábado, 7 de maio de 2022, para enfrentar o CSA na sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco do confronto vai ser o Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo início da temporada. Para saber qual é o horário do jogo do Vasco hoje, confira no texto a seguir.

+ Onde vai passar o jogo do Vasco x CSA ao vivo e horário da partida

Qual é o horário do jogo do Vasco hoje?

O horário jogo do Vasco hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, diretamente do Rio de Janeiro.

Seguindo o horário de Brasília, é importante relembrar para torcedores de outros estados do país que o fuso horário pode interferir a transmissão. Para estados como Acre, Roraima e Amazonas, o horário do jogo do Vasco pode ser completamente alternado.

O embate será realizado na casa do clube carioca, no Estádio São Januário, ou Estádio Vasco da Gama como também é conhecido por torcedores. Está localizado no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Vasco da Gama, por isso leva o nome.

Com capacidade aproximadamente de 21 mil torcedores, o espaço promete casa cheia neste sábado.

Onde assistir o jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco x CSA hoje será transmitido no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Para curtir todas as emoções do confronto na Série B, o torcedor deve sintonizar o pay-per-view através dos canais em operadoras de TV por assinatura. Por isso, deve ser assinante de uma das plataformas que disponibilizam a transmissão.

A narração vai ser de Renata Silveira com comentários de Ledio Carmona e Sandro Meira Ricci.

Outra opção é no aplicativo para Android ou iOS, ou também no computador, tablets e smart TV.

Assinante do GloboPlay e Canais Globo também pode assistir.

Vasco x CSA

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Vasco x CSA palpites

O time do Vasco é o favorito para o jogo deste sábado. Ocupando a 10ª posição com 7 pontos, o clube cruzmaltino busca a parte de cima, querendo manter o bom desempenho nos gramados da Série B para conseguir o tão esperado acesso.

Já o CSA vem na 14ª posição com 6 pontos, mas com um empate e uma vitória nas últimas rodadas, escapando da zona de rebaixamento.

Sendo favorito, o Vasco deve levar o jogo sob o placar de 2 x 1 ou, então, 2 x 0.

Confira como foi o último jogo do Vasco na Série B.