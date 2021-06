Veja qual o horário do jogo do Flamengo hoje, sábado 19/6

O Flamengo entra em campo neste sábado, dia 19 de junho, no horário das 21h, em jogo contra o RB Bragantino, no Estádio do Maracanã. Com 100% de aproveitamento na competição, o Rubro-negro busca manter o bom desempenho para brigar pelas primeiras posições da tabela.

Saiba onde assistir, escalação e horário do jogo do Flamengo contra o Massa Bruta, hoje.

Qual horário do jogo do Flamengo hoje?

Horário do jogo do Flamengo: 21h (horário de Brasília)

O jogo do Flamengo e a equipe de Bragança começa a partir do horário das 21h, no Estádio do Maracanã. O clube venceu todos os duelos que realizou na competição, no entanto entrou em campo apenas duas vezes. Isso porque, devido ao grande número de convocados na última Data Fifa, a CBF alterou o calendário da equipe.

Onde vai passar jogo do Flamengo?

O jogo não terá transmissão ao vivo da televisão aberta. No entanto, o Flamengo vai jogar contra o RB Bragantino, com exibição do SporTV e Premiere, no horário das 21h. Para quem quiser ser cliente do canal pay-per-view, há então quatro opções de pacotes que variam de R$59,90 a R$99,90.

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Classificação do Brasileirão

1 Fortaleza – 10 pontos

2 Athletico-PR – 9 pontos

3 Atlético-MG – 9 pontos

4 Bragantino – 8 pontos

5 Fluminense – 8 pontos

6 Palmeiras – 7 pontos

7 Bahia – 7 pontos

8 Atlético-GO – 7 pontos

9 Flamengo – 6 pontos

10 Corinthians – 4 pontos

11 Sport – 4 pontos

12 Ceará – 4 pontos

13 Santos – 4 pontos

14 Internacional – 4 pontos

15 Cuiabá – 2 pontos

16 São Paulo – 2 pontos

17 Chapecoense – 2 pontos

18 Juventude – 2 pontos

19 América-MG – 1 ponto

20 Grêmio – 0 ponto

