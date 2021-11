Qual jogo do Brasileirão vai passar na Globo hoje, quarta-feira – 10/11

A quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, apresenta rodadas do Brasileirão na Série A e B. Qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora transmite após a novela Um Lugar ao Sol, a partir das 21h30 (horário de Brasília) confrontos diferentes em cada estado.

Qual jogo que vai passar na Globo hoje

Cinco jogos do Campeonato Brasileiro na Série A e B possuem transmissão na Globo hoje, quarta-feira em 10 de novembro de 2021. No entanto, a emissora disponibilizará um jogo diferente em cada estado, ou seja, de acordo com a audiência e proposta dos times na rodada.

Em São Paulo, o confronto entre Fortaleza e São Paulo é a grande atração enquanto no Rio de Janeiro o duelo entre Vasco e Vitória, na Série B, será o responsável por trazer o futebol para a tela da Globo.

Lembrando que todos os jogos tem início às nove e meia da noite (21h30), no horário de Brasília. Para assistir ao vivo basta sintonizar

Fortaleza x São Paulo – Globo em SP, CE, TO, MT, MS e AL e Premiere

Juventude x Internacional – Globo em RS e Premiere

Sport x América-MG – Globo em PE e MG e Premiere

Vasco x Vitória – Globo em RJ, ES, SC, BA, SE, PB, RN, MA, PI, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF, SporTV e Premiere

Goiás x Coritiba – Globo em GO e PR, SporTV 2 e Premiere

Jogos da rodada do Brasileirão

Na Série A do Brasileiro, a 31ª rodada apresenta todos os dez jogos em campo com as disputas pelo título e contra o rebaixamento cada vez mais acirradas. Já na Série B o torneio mostra os duelos cada vez mais ferrenhos com os times que querem continuar na Série B.

SÉRIE A

Athletico x Ceará – Arena da Baixada, às 18h30

Santos x RB Bragantino – Estádio da Vila Belmiro, às 19h

Atlético MG x Corinthians – Estádio do Mineirão, às 19h

Palmeiras x Atlético GO – Allianz Parque, às 20h30

Fortaleza x São Paulo – Arena Castelão, às 21h30

Sport x América MG – Arena Pernambuco, às 21h30

Juventude x Inter – Estádio Alfredo Jaconi, às 21h30

Flamengo x Bahia – Estádio do Maracanã, às 19h na quinta-feira

SÉRIE B

Brasil de Pelotas x Guarani – Estádio Bento Freitas às 19h

Goiás x Coritiba – Estádio da Serrinha às 21h30

Vasco x Vitória – Estádio São Januário às 21h30

CRB x Londrina – Estádio Rei Pelé às 21h30

Sampaio Corrêa x Vila Nova – Castelão de São Luís às 19h na quinta-feira

Ponte Preta x Botafogo – Moisés Lucarelli às 19h na quinta-feira

