Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo – 07/11/2021

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo, dia 7 de novembro de 2021, a emissora vai transmitir O clássico Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, válido pela 30ª rodada. A partida vai começar logo após o especial sobre a cantora Marília Mendonça.

O jogo que vai passar na Globo hoje, dia 7, será entre Santos e Palmeiras pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida vai começar às 16 horas, do horário de Brasília. O Peixe busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Palestra Itália segue sonhando com o título do Brasileirão de 2021.

Além de ser exibido na Globo, o jogo deste domingo poderá ser assistido pela TNT (Canal 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi), 648/100/657/892 (Vivo), da HBO Max (clique no link para assinar) e do Estádio TNT Sports!

Programação Globo – Segunda, 08/11/2021 e

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Esposa De Mentirinha

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Pega Pega

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

23:05 Verdades Secretas

23:45 Tela Quente – Creed II

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:55 Corujão I – Pequeno Dicionário Amoroso 2