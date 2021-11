Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo – 14/11/2021?

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo, 14 de novembro de 2021, a Rede Globo exibe um clássico interestadual para todo o país. A emissora transmite o confronto entre São Paulo x Flamengo, que ocorre no Estádio do Morumbi, a partir das 16 horas. A partida será a única exibida pelo canal em todo território brasileiro.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Rede Globo exibe neste domingo, 14, o jogo entre São Paulo x Flamengo, logo depois do Zig Zag Arena. O confronto será realizado a partir das 16 horas e terá transmissão da rede aberta para todo território nacional. Com apenas jogos da Série A e B hoje, o duelo entre o Tricolor e o Rubro-negro será o único no horário nobre.

Após a partida, a grade da emissora exibe o programa Domingão com Huck, o Fantástico e encerra o dia com o Domingo Maior, que exibe o filme “Marcando Território” para todo o país. Veja abaixo quais serão as partidas deste domingo e onde assistir:

Série A 2021

São Paulo x Flamengo – 16h – TV Globo e Premiere

Fluminense x Palmeiras – 18h15 – Premiere

Ceará x Sport – 19h – Premiere

Chapecoense x Juventude – 19h – Premiere

Série B 2021

Coritiba x Brasil de Pelotas – 18h15 – SporTV 2 e Premiere

Vitória x Cruzeiro – 19h – SporTV e Premiere

O jogo que vai passar na Globo hoje será transmitido para todo o país. O Tricolor inicia a rodada na 15ª posição do campeonato, mas com apenas 38 pontos conquistados. Está com cinco de vantagem para a zona do rebaixamento e precisa da vitória para respirar na tabela.

Por outro lado, a equipe do Flamengo segue na terceira posição do Brasileiro. Está com 57 pontos, 11 atrás do líder Atlético Mineiro. Para continuar na busca pelo tricampeonato, precisa do triunfo para diminuir a diferença para o Galo.

Série C e D não terá partidas?

Apenas as duas primeiras divisões do futebol brasileiro apresentam partidas neste domingo, 14. A Série C tem o segundo confronto da final para ocorrer no dia 20 de novembro, enquanto a quarta e última divisão encerrou a temporada neste sábado, 13.

As equipes da Aparecidense e Campinense empataram em 1 a 1, resultado que garantiu o título do campeonato para a equipe goiana. Isso porque, no confronto de ida, a equipe do Camaleão venceu por 1 a 0 e precisava apenas do empate para ficar com o caneco.