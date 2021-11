São Paulo x Flamengo hoje: transmissão e horário (14/11)

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 14, às 16 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio do Morumbi, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde vai passar o jogo do São Paulo x Flamengo hoje.

Onde assistir jogo do São Paulo x Flamengo hoje?

O jogo do São Paulo x Flamengo hoje ocorre a partir das 16 horas e terá transmissão da TV aberta pela Rede Globo. No entanto, o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 14 de novembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi – São Paulo (SP)

Qual a transmissão do jogo São Paulo x Flamengo hoje: Premiere e Globo

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de empate diante do Fortaleza, o São Paulo voltou a se distanciar da briga pelas vagas para a Libertadores. O clube paulista está com 38 pontos, cinco à frente do Juventude – primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Caso não conquiste o triunfo em casa, a equipe de Rogério Ceni passa a se preocupar com o Z-4.

Por outro lado, o Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 e chegou aos 57 pontos. No entanto, o clube está 11 pontos atrás do Atlético MG, mas ainda sonha com a possibilidade do tricampeonato. Além de vencer, o Rubro-negro precisa torcer por tropeços de Galo e Palmeiras para encostar na briga pelo título.

No primeiro turno, o Flamengo goleou o São Paulo por 5 a 1. Relembre:

Qual a provável escalação de Atlético GO x Santos?

Para o confronto, os dois clubes devem sofrer com desfalques. Do lado Tricolor, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Wellington receberam o terceiro cartão amarelo na partida diante do Fortaleza e cumprem suspensão automática. A equipe também não tem Arboleda, que está na seleção equatoriana, mas conta com a volta de Rigoni.

Já do lado Rubro-negro, Renato Gaúcho não poderá contar com Diego Ribas, expulso na última partida, além de Isla, na seleção chilena, Diego Alves, Arrascaeta e Pedro, ainda lesionados para o jogo do São Paulo x Flamengo hoje.

Por outro lado, conta com o retorno de Rodrigo Caio, Arão, Everton Ribeiro, Matheuzinho, Bruno Henrique e Michael, poupados do início da partida diante do Bahia.

Flamengo: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabriel.

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Igor Gomes, Benítez e Liziero; Luciano, Rigoni e Calleri.