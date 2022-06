Qual o horário do jogo do Corinthians hoje e onde vai passar?

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje e onde vai passar?

Para não perder nenhum lance do clássico alvinegro, o torcedor quer saber qual o horário do jogo do Corinthians hoje. O Timão enfrenta o Santos neste sábado (25/06), na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, pela décima quarta rodada do Brasileirão. Com promessa de bom jogo, saiba onde assistir e o horário do confronto a seguir.

Qual o horário do jogo do Corinthians hoje ao vivo?

O horário do jogo do Corinthians hoje no Brasileirão vai ser às 19h, no horário de Brasília. O canal do Premiere é quem transmite ao vivo o jogo do Corinthians hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, para todos os estados do Brasil.

Por valor extra na mensalidade, o pacote de canais é encontrado no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV, assim como o Globo Play.

Onde assistir e qual o horário do jogo do Corinthians hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

Onde assistir: Premiere

+ Saiba qual é a seleção favorita na Copa do Mundo do Catar

Corinthians x Santos no Brasileirão 2022

Depois da honrosa goleada na Copa do Brasil, o Corinthians volta a encontrar o Peixe neste sábado, só que agora pela rodada do Brasileirão. Vice-líder com 25 pontos, o Timão tem sete vitórias, quatro empates e duas derrotas até agora. Pressionado pela torcida, precisa vencer o confronto para se igualar na pontuação ao líder Palmeiras para ficar perto de retomar a ponta da classificação.

Pendurado, Róger Guedes tomou cartão amarelo na última rodada e por isso cumpre suspensão. Já Paulinho e Maycon continuam em recuperação no departamento médico do Timão, baixas importantes para o técnico Vitor Pereira.

Provável Corinthians: Cássio; Lucas Piton, Raul Gustavo, Gil, Fagner; Renato Augusto, Giuliano, Du Queiroz; Willian, Gustavo Mantuan e Adson.

Depois de tomar quatro gols na Copa do Brasil, o Santos entra em campo disposto a dar a volta por cima e esquecer completamente o resultado. Enquanto ocupa a 8ª posição com dezoito pontos, o grupo comandado por Fabian Bustos tem como objetivo principal atingir o G-4 da competição para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Até aqui, o Peixe marca quatro vitórias, seis empates e três derrotas.

O goleiro João Paulo e Vinicus Zanocelo cumprem suspensão, enquanto Madson e Maicon estão lesionados.

Provável Santos: John; Lucas Braga, Eduardo Bauermann, Kaiky, Jonatan; Sandry Santos, Camacho, Rodrigo Fernandez; Bryan Angulo, Marcos Leonardo e Rwan Seco.

Quem ganhou mais Santos x Corinthians?

O Corinthians ganhou mais clássicos contra o Santos, com 135 vitórias contra 110 do Peixe. Os dados são do portal Meu Timão.

Em toda a história do clássico alvinegro foram 344 partidas disputadas, incluindo Libertadores, Brasileirão, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e amistosos. No quesito gols, o Timão também leva a melhor com 597 gols contra 513 do Santos.

Na última quarta-feira, 22 de junho, os times jogaram a partida de ida nas oitavas da Copa do Brasil. Por 4 x 0, o Corinthians faturou a vantagem com gols de Gustavo Mantuan, Giuliano e Raul Gustavo, na Neo Química Arena.

Confira como foi o último jogo entre Corinthians e Santos no vídeo abaixo.