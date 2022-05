Confira onde assistir e o horário do jogo do Galo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Qual o horário do jogo do Galo hoje no Brasileirão e transmissão (11/05)

O Atlético Mineiro enfrenta o RB Bragantino nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O vencedor do confronto assume a vice-liderança da tabela. Dessa maneira, descubra onde assistir e o horário do jogo do Galo hoje.

Qual o horário do jogo do Galo hoje no Brasileirão?

O jogo do Galo hoje vai começar às 20h30, pelo horário de Brasília, direto de Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, interior de São Paulo.

A partida tem transmissão ao vivo às oito e meia da noite mas é importante ressaltar que alguns estados brasileiros possuem fuso horário completamente diferente. Portanto se você mora em Roraima, Acre ou no Amazonas, deve ficar alerto na mudança.

O Estádio Nabi Abi Chedid tem capacidade para receber 15 mil torcedores. No confronto desta quarta, o espaço deve estar lotado com a torcida do Bragantino, desde torcedores da cidade até as organizadas, presentes em todos os momentos do time.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje?

Onde vai passar o jogo do Galo hoje vai ser no Premiere, pay-per-view-, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

O pay-per-view exibe para todos os estados do Brasil o jogo desta quarta-feira no Brasileirão. Porém, só está disponível para assinantes na TV paga pelo valor extra na mensalidade. A narração vai ser de Rogério Correa com comentários de Grafite, Henrique Fernandes e Janette Arcanjo.

Para assistir online, o torcedor pode acessar o aplicativo do Premiere através do celular, computador, tablets ou até mesmo na smart TV. Outra opção é o Globo Play, streaming da emissora, que também exibe as emoções do confronto.

Escalações do jogo do Atlético MG hoje

Para o confronto desta quarta-feira, o técnico Antonio Mohamed ainda sente a falta de Mariano, Vargas, Dodô e Godín, lesionados.

O desfalque de Hulk também será sentido no confronto da rodada da semana, já que cumpre suspensão.

Escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso, Rubens; Zaracho, Jair, Allan, Nacho; Ademir e Hulk.