Qual o horário do jogo do Santos hoje? Onde vai passar na TV? (05/09)

Fechando a 25ª rodada do Brasileirão, o Santos recebe o Goiás nesta segunda-feira (05/09), na Vila Belmiro, em disputa acirrada no meio da tabela. Qual o horário do jogo do Santos hoje? Com transmissão ao vivo, a partida começa às 20h (Horário de Brasília).

O horário do jogo do Santos hoje é às 20h, oito da noite (Horário de Brasília), com transmissão do canal Premiere (TV Fechada), além do GloboPlay (serviço de streaming) para todo o país ao vivo.

Para acompanhar todas as emoções do grande embate nesta segunda-feira, o torcedor deve sintonizar o canal do pay-per-view, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para obter em sua programação, entretanto, é necessário pagar valor extra entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Para quem gosta de acompanhar pelo celular, é só acessar a plataforma de streaming GloboPlay, disponível para todos os assinantes de todo o Brasil. Com filmes, séries, novelas e canais da Rede Globo, o torcedor deve pagar entre R$ 24,90 até R$ 86,90, disponível para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Santos x Goiás

Qual o horário do jogo do Santos hoje: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Santos e Goiás no Brasileirão

Colecionando duas rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, o Santos vem na 9ª posição da tabela de classificação com 34 pontos conquistados em oito vitórias, dez empates e seis derrotas. O elenco do Peixe tem a segunda melhor defesa do campeonato com apenas 20 gols sofridos, mas deixando a desejar no ataque com 34 gols marcados.

O aproveitamento do Santos até aqui é de 47%.

Fique de olho em: Marcos Leonardo e Soteldo

Se o Santos vencer: Pula duas posições na classificação

Do outro lado, o Goiás segue no meio da tabela com 32 pontos, em 11º lugar no Brasileirão. O time conquistou os pontos entre oito vitórias, oito empates e oito derrotas entre 24 rodadas disputadas na competição. Por isso, precisa da vitória nesta segunda para se manter na busca por uma vaga em torneios internacionais.

Fique de olho em: Pedro Raul

Se o Goiás vencer: Pode ultrapassar até mesmo o Santos na tabela

Últimos jogos de Santos e Goiás:

SANTOS:

Santos 1 x 0 São Paulo – Domingo, 21/08 – Brasileirão

Cuiabá 0 x 0 Santos – Domingo, 28/08 – Brasileirão

GOIÁS:

Atlético MG 0 x 1 Goiás – Terça-feira, 20/08 – Brasileirão

Goiás 2 x 1 Atlético GO – Sábado, 27/08 – Brasileirão

Veja como foi a última partida do Santos, com o vídeo do portal GE.

Próximos jogos:

SANTOS:

Ceará x Santos – Sábado, 10/09 às 16h30 – Brasileirão

Palmeiras x Santos – Domingo, 18/09 às 18h30 – Brasileirão

GOIÁS:

Goiás x Flamengo – Domingo, 11/09 às 19h – Brasileirão

RB Bragantino x Goiás – Domingo, 18/09 às 11h – Brasileirão

