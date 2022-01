Datas e onde assistir os jogos da Copinha 2022

Mais de cem equipes entram em campo no mês de janeiro para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a mais tradicional competição das categorias de base do futebol brasileiro. São 32 grupos de quatro onde times buscam alcançar o título na temporada. Dessa maneira, saiba onde assistir todos os jogos da Copinha 2022 ao vivo e como funciona o torneio.

Onde assistir aos jogos da Copinha 2022 ao vivo?

Na televisão, os jogos da Copinha na temporada serão transmitidos através do canal SporTV, disponível em diferentes operadoras por assinatura, seguindo o calendário de transmissões oficial do canal, significando que nem todos os confrontos devem passar na TV.

Enquanto isso, maneiras de acompanhar de graça e ao vivo os jogos também estão disponíveis aos torcedores, começando pelo portal Eleven Sports (www.elevensports.com), onde equipes de transmissão se disponibilizam a narrar e comentar as partidas.

Outra maneira de acompanhar os duelos da Copa São Paulo é o Paulistão Play, streaming disponível de graça aos internautas (www.paulistaoplay.com.br). Para acessar, basta fazer o cadastro no site oficial da Federação Paulista de Futebol e, então, se divertir com o conteúdo gratuito e ao vivo.

Por fim, o torcedor também tem outra opção para assistir de perto os confrontos da Copinha. É o canal do Paulistão no Youtube, que promete disponibilizar alguns dos jogos da rodada ao vivo direto do estádio com todos os lances.

Sedes da Copinha em 2022

Trinta e dois grupos foram divididos pela Federação Paulista através de sorteio onde cada um deles tem a sua cidade-sede, desde o interior até a grande capital paulista.

Dessa maneira, as cidades-sedes do maior evento de futebol de base do país são Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Lins, Franca, Matão, Cravinhos, Araraquara, Iacanga, Jaú, São Carlos, Araras, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Suzano, Porto Feliz, Jundiaí, Jaguariúna, Itapira, São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, Osasco, Santana de Parnaíba, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Mauá, Diadema, Barueri e São Paulo em Ibrachina, Juventus e Nacional.

Como funciona a Copa São Paulo de Futebol Júnior?

A Copinha reúne 128 equipes onde são divididas em 32 grupos com quatro cada, separados por cidades-sedes onde jogam três rodadas na primeira fase. Apenas o primeiro e segundo lugar avançam para a próxima fase onde, em jogo único, o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante.

O campeonato segue até as oitavas de final, quartas e semifinal, sempre em jogo único. A faixa etária de idades aceita jogadores nascidos em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Leia também:

Quem o Atlético-MG enfrenta na Supercopa do Brasil 2022?