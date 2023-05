Quantas vezes o Flamengo foi rebaixado no Brasileirão?

O Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil, mas até os grandes já viveram a baixa no futebol brasileiro ao terem que disputar a série B. Mas o Flamengo foi rebaixado no Brasileirão ou o clube segue invicto apesar dos momentos difíceis?

Flamengo já foi rebaixado no Brasileirão?

Para a alegria dos torcedores, o Flamengo nunca foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O time até já passou por apuros em diferentes edições e até flertou com o rebaixamento, mas de fato nunca vivenciou a segunda divisão do futebol brasileiro.

Entretanto, a situação do Rubro-Negro em 1995 levanta dúvida entre os torcedores. Vinte e quatro clubes disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada. O Flamengo terminou em 21º lugar com 24 pontos, isto é, requisito para ser rebaixado. No entanto, um ano antes a CBF indicou a mudança no regulamento do Brasileirão onde os dois últimos seriam rebaixados para a segunda divisão.

Em 1995, o regulamento previa que os dois últimos cairiam para a divisão inferior e foi o que aconteceu. O fato de que o Flamengo teria sido "salvo" por mudanças no regulamento tratam-se de fake news. Em 1996, o elenco da Gávea jogou normalmente o Brasileirão.

Quais times nunca foram rebaixados?

Além do Flamengo, São Paulo e Santos também fazem parte da seleta lista de times que nunca foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A era dos pontos corridos começaram em 2003. Os três já flertaram com o rebaixamento e a parte de baixo da classificação, mas nunca foram para a Série B do Brasileirão. Confira o histórico das edições e todos os rebaixados, de acordo com dados do portal Olympics.

Temporada 2003:

Fortaleza e Bahia

Temporada 2004:

Criciúma, Guarani, Vitória e Grêmio

Temporada 2005:

Coritiba, Atlético MG, Paysandu e Brasiliense

Temporada 2006:

Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz

Temporada 2007:

Corinthians, Juventude, Paraná e América RN

Temporada 2008:

Figueirense, Vasco, Portuguesa e Ipatinga

Temporada 2009:

Coritiba, Santo André, Náutico e Sport

Temporada 2010:

Vitória, Guarani, Goiás e Grêmio Prudente

Temporada 2011:

Atlético-PR, Ceará, América MG e Avaí

Temporada 2012:

Sport, Palmeiras, Atlético GO e Figueirense

Temporada 2013:

Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico

Temporada 2014:

Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma

Temporada 2015:

Avaí, Vasco, Goiás e Joinville

Temporada 2016:

Inter, Figueirense, Santa Cruz e América MG

Temporada 2017:

Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético GO

Temporada 2018:

América MG, Sport, Vitória e Paraná

Temporada 2019:

Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí

Temporada 2020:

Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo

Temporada 2021:

Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense

Temporada 2022:

Ceará, Atlético GO, Avaí e Juventude

Quantas vezes o Flamengo ocupou a zona de rebaixamento?

O clube carioca pode não ter rebaixamentos em sua história, mas já passou por grandes apuros dentro de campo. É possível dizer que os anos de 1995, 2001, 2002, 2013 e em 2023 também.

Em 1995, o Mengo teve um desempenho muito ruim dentro de campo. Na classificação geral somou 24 pontos em cinco vitórias, nove empates e nove derrotas dentro e fora de casa. Com a mudança no regulamento no ano anterior o elenco foi salvo.

Já em 2001 o Mengão se salvou nas últimas rodadas. Terminou em 24º lugar com 29 pontos, somados em oito vitórias, cinco empates e 14 derrotas. Em 2002 a história se repetiu, mas o Flamengo conseguiu buscar uma pontuação melhor no meio da temporada e acabou em 18º lugar.

Em 2013, mais uma vez o clube carioca flertou com o rebaixamento, mas escapou ao terminar em 16º lugar com 45 pontos. Em 2023, o time do Rio de Janeiro perdeu três partidas no início da temporada e só ganhou uma, ocupando a zona de rebaixamento com o treinador Sampaoli.

Quantas vezes o Flamengo foi campeão brasileiro?

O Flamengo tem oito títulos do Brasileirão, segundo maior campeão da história empatado com o Santos e atrás do Palmeiras com a diferença de três troféus.

Os títulos do Rubro-Negro foram conquistados em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 pela última vez sob o comando de Rogério Ceni. Em todas as edições do Brasileirão, o Flamengo protagoniza na parte de cima da tabela em busca do título.

Em 2020, o Flamengo conquistou o título brasileiro anotou 71 pontos e garantiu a taça na última rodada ao derrotar o São Paulo e após o empate entre Internacional e Corinthians.

