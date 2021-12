Quanto ganha o vice-campeão do Brasileirão? Veja os valores

Com a confirmação do título do Atlético-MG, o segundo em sua história, o vice-campeonato do Brasileirão ficou com o Flamengo. Além de garantir o segundo lugar mais alto na tabela de classificação, o time também vai embolsar uma quantia generosa aos cofres como forma de recompensa na temporada. Confira quanto ganha o vice-campeão do Brasileirão e os números completos da premiação.

Quanto ganha o vice-campeão do Brasileirão?

Por terminar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai embolsar R$ 31,3 milhões aos cofres na temporada. Os números foram divulgados pela própria CBF no começo do ano.

Entretanto, além de ganhar o valor, a vaga na Libertadores para a fase de grupos em 2022 também está assegurada ao clube. Este ano, o Flamengo também ficou com o vice da Libertadores depois de ser derrotado pelo Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai, na final com gol surpresa de Deyverson.

Os valores do prêmio são referentes as cotas de televisão, arrecadação da CBF e números de patrocínios. A primeira divisão é a única que paga aos times, já que é a mais valiosa do Brasil.

Premiação do Brasileirão 2021

Além de faturar a taça mais desejada do futebol e o título, o Atlético também vai levar para casa a bagatela de R$33 milhões, forma de recompensa por terminar em primeiro lugar e abrilhantar o Campeonato Brasileiro.

As equipes que terminam entre o 1º até o 16º garantem ao fim da temporada valores referentes ao seu desempenho na competição. Dessa maneira, se o elenco terminar entre as primeiras posições vai ganhar um alto valor mas, se acabar na parte de baixo, aí leva um menor.

Os times que terminam 17º até o 20º não ganham o prêmio em dinheiro já que são rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro. Confira os valores referentes as posições da premiação do Brasileirão em 2021.

1º lugar – 33 milhões (campeão do Brasileirão)

2º lugar – 31,3 milhões (vice-campeão do Brasileirão)

3º lugar – 29,7 milhões

4º lugar – 28 milhões

5º lugar – 26,4 milhões

6º lugar – 24,7 milhões

7º lugar – 23,1 milhões

8º lugar – 21,4 milhões

9º lugar – 19,8 milhões

10º lugar – 18,1 milhões

11º lugar – 15,5 milhões

12º lugar – 14,6 milhões

13º lugar – 13,7 milhões

14º lugar – 12,8 milhões

15º lugar – 11,9 milhões

16º lugar – 11 milhões

