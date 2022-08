Quartas de final do Brasileirão Feminino 2022: jogos e quando vai ser

Confira os times classificados para as quartas do feminino. Foto: Reprodução / Rodrigo Gazzanel / Corinthians

Oito equipes disputam as quartas de final do Brasileirão Feminino

Estão definidas as quartas de final do Brasileirão Feminino! Com o fim da primeira fase neste domingo, 7 de agosto, a última rodada determinou os oito classificados para o mata-mata da competição, com início marcado para o dia 14 de agosto. Confira a seguir o chaveamento e como funciona a fase final.

Jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino 2022

As equipes de Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Real Brasília, Flamengo, Ferroviária e Grêmio estão classificadas para as quartas de final do Brasileirão Feminino. Lembrando que apenas os oito primeiros da tabela é que avançam para a segunda fase da competição.

Disputadas no sistema de ida e volta, as quartas de final estão marcadas para 14 e 21 de agosto. Serão quatro vencedores que avançam até a semifinal do Brasileirão Feminino. Não tem gol fora de casa no Brasileirão Feminino.

Com o fim do turno único, os elencos disputam o mata-mata onde, de acordo com o regulamento elaborado pela própria CBF, se enfrentam de acordo com o seguinte chaveamento: o 1º colocado enfrenta o 8º lugar, o 2º lugar joga contra a 7ª posição. Enquanto isso, o 3º colocado enfrenta o 6º e, por fim, o 4º joga contra o 5º colocado.

Dessa maneira, estes são os jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino 2022. Lembrando que os times da direita decidem em casa.

Grêmio x Palmeiras

Real Brasília x Corinthians

Ferroviária x São Paulo

Flamengo x Internacional

A semifinal está marcada para 28 de agosto e 11 de setembro, enquanto a final vai acontecer em 18 e 25 de setembro.

Classificação final de Brasileirão Feminino 2022

O Palmeiras garantiu a liderança do Brasileirão Feminino durante a primeira fase, disputada em turno único por 15 rodadas. Os oito primeiros na tabela avançam para a segunda fase, dando início ao mata-mata.

1 Palmeiras – 37 pontos

2 São Paulo – 35 pontos

3 Internacional – 33 pontos

4 Corinthians – 32 pontos

5 Real Brasília – 26 pontos

6 Flamengo – 25 pontos

7 Ferroviária – 24 pontos

8 Grêmio – 21 pontos

9 Santos – 20 pontos

10 Avaí – 20 pontos

11 Atlético MG – 19 pontos

12 Cruzeiro – 13 pontos

13 São José SP – 9 pontos

14 Esmac – 8 pontos

15 RB Bragantino – 7 pontos

16 Cresspom – 6 pontos

Campeões do Brasileiro Feminino na história

Em toda a história do futebol feminino, dez edições do Campeonato Brasileiro Feminino na Série A1 foram realizadas entre as equipes. O Corinthians, no entanto, é o maior campeão, com três títulos nos anos de 2018, 2020 e 2021.

Já a Ferroviária vem em segundo lugar com dois, nos anos de 2014 e 2019. Por fim, as equipes de Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos levantaram o troféu apenas uma vez cada.

Confira a lista completa das equipes campeãs.

Corinthians – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

Santos – 1 título (2017)

Flamengo – 1 título (2016)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico SP – 1 título (2013)

