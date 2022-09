Que canal vai passar Cruzeiro hoje e qual o horário do jogo (17/9)

Para ficar ainda mais perto do acesso, o Cruzeiro enfrenta o CRB neste sábado, 17 de setembro, em busca dos três pontos pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Rei Pelé, às 20h30 (Horário de Brasília). Confira que canal vai passar Cruzeiro hoje ao vivo e todas as informações.

Que canal vai passar Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro hoje na Série B do Brasileirão vai passar no Premiere, na TV fechada, às 20h30 (horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar a partida no GloboPlay, serviço de streaming.

Em todo o território brasileiro, o pay-per-view exibe o confronto entre CRB e Cruzeiro neste sábado, disponível por valor extra em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar, o torcedor deve obter o pacote de canais entre R$ 59,90, até R$ 89,90, dependendo da escolha.

Para quem gosta de assistir futebol pelo celular, a opção é o serviço de streaming GloboPlay, responsável por retransmitir as imagens dos canais da Globo. A plataforma está disponível no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Para tornar-se membro, é só acessar www.globoplay.globo.com e encontrar o pacote que deseja, com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

CRB x Cruzeiro:

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Vinicius Furlan

CRB x Cruzeiro: como vem as equipes para hoje?

O CRB aparece na 9ª posição com 40 pontos, conquistados em dez vitórias, dez empates e nove derrotas, contabilizadas em 28 gols marcados e 33 sofridos na Série B do Brasileirão na temporada, com a quarta pior defesa até aqui.

Com cinco pontos a menos do que o quarto colocado no G4, o CRB ainda mantém viva a esperança de chegar na parte de cima da tabela de classificação e, por isso, tentará contar com o apoio da torcida para subir.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Guilherme Romão, Ivo, Gum, Raul Prata; Juninho, Claudinei, Emerson Ramon, Longuine; Paulinho e Anselmo Ramon.

Líder absoluto, o Cruzeiro já faz as contas para confirmar o acesso até a Série A de 2023. Com 62 pontos, o time precisa vencer a partida deste sábado e também o Vasco na próxima semana. Além disso, deve torcer por tropeços do clube carioca e do Londrina, já que é o quinto lugar na tabela.

O Cruzeiro soma dezoito vitórias, seis empates e três derrotas, com o melhor ataque e a melhor defesa em 39 gols marcados e 16 sofridos.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; José Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Jajá, Machado, Daniel de Melo, Bidu, Willian; Bruno Rodrigues e Edu.

Agenda de jogos da Série B do Brasileirão

O último embate deste sábado, 17 de setembro, é a partida do Cruzeiro. No entanto, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, dez confrontos serão realizados com todas as vinte equipes.

O destaque também vai para o duelo entre Chapecoense e CSA, que disputam no meio da tabela para se garantirem em mais uma temporada na segunda divisão. Com a reta final da temporada, os times buscam o acesso até a elite.

Por outro lado, na parte de baixo, os times que estão na degola correm contra o tempo para escaparem do rebaixamento.

Por isso, confira todos os jogos da rodada hoje e os resultados.

Sport 1 x 0 Bahia

Operário 0 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 1 Ituano

Vasco x Náutico

Tombense x Londrina

Novorizontino x Grêmio

Sábado

Chapecoense x CSA – 11h

Brusque x Vila Nova – 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – 19h

CRB x Cruzeiro – 20h30

