Que canal vai passar jogo do Fluminense hoje, 10/9?

Valendo a 26ª rodada do Brasileirão, as equipes de Fluminense e Fortaleza disputam neste sábado

Brigando pela vice-liderança do Brasileirão, o Fluminense busca os três pontos diante do Fortaleza neste sábado, 10 de setembro, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Válido pela 26ª rodada, saiba em que canal vai passar jogo do Fluminense hoje.

O Fluminense soma 42 pontos na 5ª posição da tabela. Já o Fortaleza vem na 12ª posição com 30 pontos.

Que canal vai passar jogo do Fluminense hoje – Brasileirão

O jogo do Fluminense hoje terá transmissão do Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília). Com transmissão para todo o Brasil, a partida também vai passar no GloboPlay, serviço de streaming.

Pode comemorar torcedor carioca, porque a partida do Fluminense e Fortaleza hoje vai passar no Premiere, em todos os estados do país. No entanto, o pacote de canais de futebol em pay-per-view só está disponível por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90, em operadoras de TV paga.

Prefere assistir online? Então você pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming disponível através do tablet, navegador pelo celular ou computador e na própria smart TV, se o aparelho for compatível com a plataforma. Se você quer tornar-se assinante do streaming, basta acessar o site www.globoplay.globo, e escolher o pacote por valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Fluminense x Fortaleza

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

VAR: Adriano Milczvski

Rodada: 26ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Que canal vai passar jogo do Fluminense hoje: Premiere e GloboPlay

Fluminense no Brasileirão

O Fluminense vem de derrota para o Athletico Paranaense na última rodada do Brasileirão, colecionando 42 pontos em 5º lugar na tabela de classificação, conquistados em doze vitórias, seis empates e sete derrotas. Fernando Diniz elevou o desempenho do tricolor para o quarto melhor ataque na temporada com aproveitamento de 56%, somando pelo returno duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Como o Fluminense vai jogar a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz pode optar por poupar jogadores neste sábado.

Fique de olho em: Cano.

Se o Fluminense vencer: Pode assumir a vice-liderança.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Caio Paulista, Nino, Manoel, Samuel Xavier; André, Gustavo, Matheus Martins, Nathan; Jhon Arias e Cano.

Fortaleza no Brasileirão

Depois de garantir seis rodadas seguidas sem perder, o Fortaleza conseguiu escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Hoje, o elenco de Juan Pablo Vojvoda ocupa a 12ª posição com 30 pontos, somando oito vitórias, seis empates e onze derrotas. Na contramão, o ataque do Leão é o quinto pior na temporada, com aproveitamento de 40% em 23 gols marcados e 26 sofridos.

O Fortaleza não disputa nenhuma outra competição nesta temporada.

Fique de olho em: Thiago Galhardo e Moises.

Se o Fortaleza vencer: Soma pontos e não muda de posição.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Welison, Lucas Sasha, Romarinho; Thiago Galhardo, Moises e Robson.

Veja no vídeo a seguir como foi a última partida do Fluminense.

Você também vai gostar de ler: Copa do Mundo Qatar 2022: 8 curiosidades da sede inédita