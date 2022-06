Que canal vai passar jogo do São Paulo hoje no Brasileirão (4/6)

Que canal vai passar jogo do São Paulo hoje no Brasileirão (4/6)

Com a chance de assumir a liderança do Brasileirão, o São Paulo visita o Avaí neste sábado, 4 de junho, em busca dos três pontos durante a nona rodada da temporada. Com a bola rolando às 19h (Horário de Brasília), o palco do confronto será a Arena Ressacada, em Florianópolis. Para não perder nenhum lance, saiba em que canal vai passar jogo do São Paulo hoje.

Que canal vai passar jogo do São Paulo hoje na TV?

O canal que vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo é o Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view pode ser encontrado em todos os estados do Brasil com transmissão exclusiva. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter a programação.

Outra opção é assistir online através dos aplicativos no celular, tablet, computador e também na smart TV, se for assinante do Globo Play, streaming da emissora.

Informações do jogo do Avaí x São Paulo hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Ressacada, em Florianópolis

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Premiere – Sky: 230 até 244, 632 até 640 / Oi: 342 até 352, 340, 341, 353 até 357 / Vivo: 721 até 728, 150 até 159, 770 até 782 / Claro e Net: 220 até 228, 721 até 728

+ Oitavas de final da Copa do Brasil: classificados e como será nova fase

Como estão Avaí e São Paulo no Brasileirão?

Acumulando três derrotas nas últimas semanas, o Avaí entra em campo neste sábado buscando reverter a situação que tanto incomoda o torcedor catarinense. Ocupando a 13ª posição com 10 pontos, o grupo teme chegar até a zona de rebaixamento e, por esse motivo, vai suar a camisa contando com a força da torcida para garantir os três pontos.

Do outro lado, o São Paulo faz um bom início de temporada, contabilizando cinco rodadas sem perder uma partida dentro e fora de casa. Sob o comando de Rogério Ceni, o tricolor vem na 5ª posição com 13 pontos, com a possibilidade de assumir a liderança se vencer hoje e os oponentes tropeçarem na rodada.

Escalações Avaí x São Paulo

O goleiro Douglas está disponível pois recebeu cartão vermelho na última partida.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Cortez, Arthur Chaves, Bressan, Kevin; Raniele, William Pottker, Jean Cleber, Eduardo; Morato e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca

Gabriel Sara continua indisponível, além de Talles, Nikão, e Arboleda, que está com a Seleção Equatoriana. Já Igor Gomes e Rafinha estão suspensos.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pele, Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André, Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Palpites jogo do Avaí x São Paulo hoje

O São Paulo é o favorito no confronto deste sábado, durante a nona rodada do Brasileirão. O grupo tricolor tem o melhor desempenho entre as equipes dentro de campo e, por esse motivo, deve faturar os três pontos.

Porém, o Avaí joga em casa e poderá contar com o apoio total dos torcedores, o que pode auxiliar o time com uma confiança extra no jogo. O desempenho, por outro lado, não vai bem já que perdeu as últimas três rodadas da competição.

Último jogo Avaí x São Paulo

Realizada em 20 de outubro de 2019, a última partida entre as equipes de Avaí e São Paulo aconteceu na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, pela temporada 2019.

Por 1 x 0, o tricolor levou a melhor com gol de Arboleda.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.