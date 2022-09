Que canal vai passar jogo do Vasco hoje? Que horas vai ser? (03/09)

Brusque e Vasco disputam os três pontos neste sábado, com transmissão ao vivo na Série B do Brasileirão

Com a possibilidade de assumir a vice-liderança da Série B do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Brusque pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão, com a bola rolando neste sábado, 03 de setembro, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. O torcedor quer saber em que canal vai passar jogo do Vasco hoje.

O Vasco vem na terceira posição com 45 pontos, atrás do líder Cruzeiro e do vice Bahia. Já o Brusque aparece na 16ª posição com 28 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Que canal vai passar jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, às 16h30 (horário de Brasília).

Responsável pela exibição dos jogos da Série B do Brasileirão na temporada, o canal e pay-per-view Premiere transmite para todos os estados do país o embate entre Brusque e Vasco neste sábado, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Entretanto, para obter o PPV é preciso entrar em contato com a sua operadora, escolher o melhor pacote e assinar por valor extra ao mês, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Prefere assistir online pelo celular? a plataforma de streaming GloboPlay retransmite em tempo real os canais principais de futebol como o Premiere, responsável por transmitir a partida da Série B. Para quem já é assinante, basta entrar no aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV e assistir ao vivo.

Para o torcedor que quer assinar o streaming, é só escolher o melhor pacote no site www.globoplay.globo.com, entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Adriano Milczvski

Que canal vai passar jogo do Vasco hoje: Premiere e GloboPlay

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B do Brasileirão

Até aqui na Série B do Brasileirão já foram 27 rodadas, agora faltam apenas 11 para acabar a temporada 2022, disputada em pontos corridos. Na competição, cada vitória vale 3 pontos, enquanto o empate garante apenas um para ambos os times na disputa. A competição acontece em primeiro e segundo turno.

A última rodada da Série B ainda não tem data confirmada pela CBF. No entanto, de acordo com o calendário oficial da competição divulgado pela entidade, a rodada está marcada para o dia 5 de novembro, sábado, com todos os jogos acontecendo no mesmo dia e horário. Todas as vagas de acesso e de rebaixamento serão definidas.

O calendário do Brasileirão teve de ser reduzido por conta da Copa do Mundo, realizada pela FIFA em novembro e dezembro no Catar, onde por determinação da entidade todas a competições devem acabar antes da data.

Prováveis escalações de Brusque x Vasco

Nenhuma nova baixa no plantel de jogadores do Brusque foi detectada para a partida deste sábado.

Provável escalação do Brusque: Jordan Esteves; Alex Ruan, Everton Strieder, Zé Mateus, Ianson; Potiguar, Trindade, Wagner Pereira Marques; Franklin Geovane, Bill e Alex Sandro de Oliveira.

Para o técnico Emílio, os jogadores Gabriel Dias, Riquelme, Raniel e Miranda, suspenso, seguem indisponíveis.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey Santos, Marlon Gomes Claudino; Nenê, Alex Teixeira e Eguinaldo de Sousa.

Próximos jogos:

VASCO:

Grêmio x Vasco – Domingo, 11/09 às 16h – Série B do Brasileirão

Vasco x Náutico – Sexta-feira, 16/09 às 19h – Série B do Brasileirão

BRUSQUE:

Náutico x Brusque – Sexta-feira, 09/09 às 21h30 – Série B do Brasileirão

Brusque x Vila Nova – Sábado, 17/09 às 16h30 – Série B do Brasileirão

