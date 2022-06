Que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje (07/06/22)

Timão busca a vitória contra o Cuiabá para se manter na liderança do torneio com a vantagem

Líder do Brasileirão com dois pontos de vantagem, o Corinthians volta a jogar nesta terça-feira, 7 de junho, diante do Cuiabá a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, o confronto é válido pela décima rodada da competição. Saiba que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje.

Que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje ao vivo vai passar nos canais do SporTV e Premiere.

Disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais transmitem o confronto do Brasileirão nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. O torcedor deve obter a emissora em sua programação para curtir os melhores momentos do jogo.

Outra maneira de acompanhar é através do aplicativo do Premiere, disponível para celular, tablet, computador e na smart TV. O Globo Play, serviço de streaming, também retransmite as imagens em sua plataforma.

Informações do jogo do Corinthians hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil oitavas de final 2022?

Escalações do jogo do Cuiabá x Corinthians

Elton, lesionado, continua sendo desfalque para o Cuiabá no jogo de hoje.

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Uendel, Alan Empereur, Marllon, João Lucas; Camilo, Pepê, Rafael Gava; Valdívia, Marquinhos e André. Técnico: Luiz Fernando Iubel

João Vitor, Luan e Jô são os principais desfalques do Timão.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fábio Santos, Gil, Robson, Gustavo Mantuan; Du Queiroz, Renato Augusto, Lucas Piton, Giuliano; Adson e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Como estão Cuiabá e Corinthians no Brasileirão?

Sem vencer por cinco rodadas, o Cuiabá espera contar com o apoio incondicional dos torcedores nesta terça-feira para garantir os três pontos. O principal objetivo do grupo neste momento é escapar da zona de rebaixamento, onde aparece em 17º lugar com 8 pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Corinthians conseguiu retomar a liderança do Brasileirão depois de vencer o Atlético Goianiense no último sábado e as equipes de Palmeiras e Atlético Mineiro empataram na rodada. Com 18 pontos, o elenco se mantém na ponta da tabela com cinco vitórias, três empates e uma derrota, podendo aumentar a diferença com os demais.

Palpite Cuiabá x Corinthians

O elenco do Corinthians possui a vantagem no jogo desta terça-feira, entrando em campo como o grande favorito aos três pontos.

Líder do Brasileirão com vantagem, o Timão busca a vitória para se manter na ponta, mesmo jogando fora de sua casa com o melhor elenco entre os dois. Por isso, o Cuiabá deverá ter trabalho para buscar os três pontos mesmo em sua casa com o apoio da torcida.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 13 de novembro de 2021, na temporada passada, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Sob o placar de 3 x 2, o Corinthians garantiu os três pontos com os gols de Giuliano, Roger Guedes e Renato Augusto. Do outro lado, Pepê e Paulão descontaram.