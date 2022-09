Que horas começa o jogo do Flamengo hoje, 11 de setembro

Confira o horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes CRF / Brasileirão @Brasileirao

Neste domingo, 11 de setembro, o Goiás recebe o Flamengo pela 26ª rodada do Brasileirão, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Mas que horas começa o jogo do Flamengo hoje? O confronto tem início às 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil.

O Flamengo soma 44 pontos na 4ª posiçaõ da tabela. Já o Goiás tem 35 pontos no 9º lugar da tabela.

Que horas começa o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje começa às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A transmissão da partida neste domingo segue o horário de Brasília, ou seja, torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem ficar atentos com a diferença no fuso horário.

O Estádio da Serrinha, ou Estádio Hailé Pinheiro, está localizado em Setor Bela Vista, bairro do município de Goiânia, no estado de Goiás. Os ingressos foram vendidos para a partida deste domingo pelo clube goiano, enquanto os visitantes puderam adquirir no site oficial do Flamengo.

A capacidade no Serrinha é de aproximadamente 15 mil torcedores, com presença confirmada de ambas as torcidas.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília). O torcedor também pode assistir pelo GloboPlay, serviço de streaming por assinatura.

Com exclusividade, o jogo entre Goiás e Flamengo neste domingo será exibido entre os canais SporTV e Premiere, disponíveis em todo o território nacional em operadoras de TV por assinatura. Significa que apenas torcedores que tem ambos os canais na programação têm acesso ao jogo de futebol hoje.

Gustavo Villani narra, enquanto Fernanda Colombo, Roger Flores e Ledio Carmona comentam os lances. O Premiere, entretanto, está disponível apenas por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming, que retransmite as imagens dos canais ao vivo através da plataforma para celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro do GloboPlay, os valores vão de

R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês.

ARBITRAGEM DO JOGO DO GOIÁS x FLAMENGO:

Árbitro: Ramon Abatti Abel

VAR: Rafael Traci

Provável escalação de Goiás x Flamengo

Para Jair Ventura, continuam fora por lesões os jogadores Sidimar, Da Silva e Matheusinho. Nenhum atleta está suspenso e por isso o grupo deve estar completo.

Escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Sávio, Reynaldo, Caetano; Diego, Auremir, Marquinhos Gabriel; Dadá, Vinicius e Pedro Raul.

Já Dorival Junior tem na próxima semana o confronto pela Copa do Brasil e, por isso, poderá poupar os titulares. Rodrigo Caio e Bruno Henrique continuam fora por lesão.

Já Pedro, Gabigol e Fabrício Bruno estão suspensos.

Escalação do Flamengo: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Vidal, Victor Hugo; Marinho e Everton Cebolinha.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Já foram 25 rodadas da temporada no Campeonato Brasileiro da Série A, faltando apenas treze para o fim da temporada.

1 Palmeiras – 54 pontos

2 Internacional – 46 pontos

3 Fluminense – 45 pontos

4 Flamengo – 44 pontos

5 Corinthians – 43 pontos

6 Athletico PR – 43 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 36 pontos

9 Goiás – 35 pontos

10 Santos – 34 pontos

11 RB Bragantino – 33 pontos

12 Botafogo – 31 pontos

13 Ceará – 31 pontos

14 Fortaleza – 30 pontos

15 São Paulo – 30 pontos

16 Cuiabá – 26 pontos

17 Coritiba – 25 pontos

18 Avaí – 25 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 18 pontos

Confira como foi o GP da Itália 2022 neste domingo