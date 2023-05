Que horas é o jogo do Bahia x Goiás hoje no Brasileirão e onde assistir – 20/05

O Bahia e o Goiás entram em campo neste sábado, 20 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão da Série A no início da temporada. O jogo do Bahia hoje vai ser na Arena Fonte Nova, localizado em Salvador. O horário e onde vai passar ao vivo você confere no texto abaixo.

Com seis pontos cada, Bahia e Goiás ocupam a 14ª e 15ª posição respectivamente na tabela de classificação.

Como assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia e Goiás tem transmissão do Premiere e GloboPlay neste sábado para todos os estados do Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo.

Por valor extra na mensalidade, o pay-per-view está disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil, mas lembre-se que é preciso pagar.

No GloboPlay, quem é assinante do streaming e tem o Premiere na programação pode assistir ao vivo a programação do jogo do Bahia hoje.

Data: 20 de maio 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova – Salvador (BA)

TV: Premiere e GloboPlay

Qual é a provável escalação de Bahia x Goiás hoje?

O duelo deste sábado entre Bahia e Goiás é importante para os dois lados. Por isso, ambos os treinadores deverão escalar os titulares em busca dos três pontos.

O Bahia não poderá contar com Kanu e Rezende, expulsos na última partida.

Bahia: Marcos Felipe; Chávez, Duarte, Vitor Hugo, Victor Jacaré; Thaciano, Yago, Matheus Bahia, Cauly; Gabriel Teixeira e Arthur Sales.

Técnico do Bahia: Renato Paiva.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Edu, Sidimar, Sander; Zé Ricardo, Morelli, Palácios, Vinicius; Diego Gonçalves e Matheus Peixoto.

Técnico do Goiás: Emerson Ávila.

Próximo jogo na Copa do Brasil

O Bahia empatou com o Santos em 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, o confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, 31 de maio, às 19h, horário de Brasília.

Como manda o chaveamento, a Arena Fonte Nova será o palco do embate que definirá o classificado para as quartas de final do torneio da CBF.

Com o empate do jogo de ida, quem vencer a volta se garante na próxima etapa. Em caso de novo empate a disputa de pênaltis determina quem segue.

Sétima rodada do Brasileirão

Confira todos os dez jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste fim de semana.

Bahia x Goiás | 16h

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Premiere

Coritiba x Atlético MG | 18h30

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Premiere

Botafogo x Fluminense | 18h30

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Premiere

São Paulo x Vasco | 18h30

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Premiere

RB Bragantino x Athletico PR | 18h30

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Premiere

América MG x Fortaleza | 18h30

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Premiere

Santos x Palmeiras | 21h

Sábado, 20 de maio

Transmissão: Sportv e Premiere

Flamengo x Corinthians | 16h

Domingo, 21 de maio

Transmissão: Globo e Premiere

Grêmio x Internacional | 18h30

Domingo, 21 de maio

Transmissão: Premiere

Cruzeiro x Cuiabá | 20h

Segunda-feira, 22 de maio

Transmissão: Sportv e Premiere

