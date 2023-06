Saiba como assistir ao duelo da Série B do Brasileirão. Foto: Reprodução Pixabay

Torcedor pode assistir a partida na TV paga e no serviço de streaming

Que horas é o jogo do Ceará e Chapecoense hoje e onde assistir (02/06)

Nesta sexta-feira, 02 de junho, o jogo do Ceará será contra a Chapecoense pela décima rodada da Série B do Campeoanto Brasileiro. O palco do embate será a Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir a partida ao vivo nesta sexta.

O Ceará vem de derrota para o Novorizontino enquanto a Chape não vence há três rodadas.

A partida entre Ceará e Chapecoense terá transmissão do SporTV e Premiere às 19h nesta sexta-feira. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem é cliente pode assistir em qualquer estado do Brasil. Para adquirir o pay-per-view Premiere na programação, o torcedor deve pagar o valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de assistir no celular é só sintonizar o GloboPlay, streaming para assinantes. A plataforma funciona no computador, celular, tablet e smartv.

Horário: 19h, sete da noite

Local: Arena Castelão

Onde assistir jogo do Ceará hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Ceará x Chapecoense

O duelo nesta sexta-feira é extremamente importante para Chapecoense e Ceará. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, entre as duas equipes que buscam os três pontos. É provável que ambos os treinadores escalem todos os titulares, com exceção dos lesionados e em recuperação no departamento médico.

Ceará: Richard; Caique, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Danilo; Willian Maranhão, Richardson, Erick; Chy, Jean Carlos e Nicolas.

Treinador do Ceará: Eduardo Barroca

Chapecoense: João Paulo; Ronei, Rodrigo, Victor Ramos, Mancha; Dudu Vieira, Bruno Vinicius, Felipe Ferreira; Gabriel Xavier, Alisson e Ribamar.

Treinador da Chapecoense: Emerson Cris

Quem vai ser o novo técnico da Chapecoense?

Após a dolorosa derrota em casa para o Sampaio Corrêa na última segunda-feira, a diretoria da Chapecoense decidiu demitir Argel Fuchs. No dia seguinte, o clube anunciou a contratação do treinador Gilmar Dal Pozzo, de 53 anos.

Esta é a terceira passagem e Gilmar no time catarinense. Em 2022, ele comandou a Chapecoense na reta final da segunda divisão, tornando-se responsável pela permanência do time.

O último trabalho do treinador foi no Ituano, no comecinho da temporada durante o Paulistão. Porém, Gilmar não está apto para comandar a Chape já nesta sexta-feira. O interino Emerson Cris será o responsável pelo elenco.

Décima rodada da Série B do Brasileirão

Além do jogo entre Ceará e Chapecoense, outros nove embates serão disputados neste fim de semana pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque fica para o encontro de Mirassol e Ponte Preta, além de Vitória e Ituano.

Sexta-feira, 02/06:

Ceará x Chapecoense – 19h

Botafogo x Tombense – 19h

Vitória x Ituano – 21h30

Criciúma x Atlético GO – 21h30

Sábado, 03/06:

Juventude x Avaí – 16h

Mirassol x Ponte Preta – 17h

ABC x Novorizontino – 17h

Vila Nova x Sampaio Corrêa – 19h

Domingo, 04/06:

Guarani x CRB – 15h30

Londrina x Sport – 18h

Será que teremos mudanças após a 10ª rodada? 👀 A turma faz gol de tudo que é jeito no #BrasileirãoBetano! ⚽🔥 pic.twitter.com/WE1fcrAENa — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 31, 2023

