Que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde vai passar (04/06/22)

Prepare o coração torcedor, porque hoje tem Timão em campo! O Corinthians visita o Atlético Goianiense neste sábado, 4 de junho, com a bola rolando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O confronto é válido pela nona rodada do Brasileirão e tem transmissão ao vivo. Portanto se você não quer perder nenhum lance, saiba que horas é o jogo do Corinthians hoje.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje vai começar a partir das 20h30, oito e meia da noite, pelo horário de Brasília.

A transmissão será apenas no Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura para todos os estados do país neste sábado. A transmissão é exclusiva e, se você não tem o canal em sua programação, deve entrar em contato com a sua operadora de TV.

Outra opção é acompanhar através do pay-per-view online, seja pelo celular, computador, tablet ou até na smart TV, disponível pelo Globo Play, streaming da emissora.

Informações do jogo do Atlético GO x Corinthians hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Bruno Arieu de Araujo (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Como estão Atlético GO e Corinthians no Brasileirão?

Até aqui, o Atlético conquistou somente uma vitória, o que preocupa cada vez mais os torcedores goianos nesta temporada. O elenco aparece na 18ª posição com 7 pontos, na zona de rebaixamento com quatro empates e três derrotas em campo. Por isso, o time do Dragão precisa dos três pontos hoje.

Enquanto isso, o elenco do Timão entra em campo para buscar os três pontos neste sábado com o intuito principal de retomar a liderança do Brasileirão. Neste momento, o Corinthians aparece na 3ª posição com 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Escalação do jogo do Corinthians hoje:

Dudu é o único desfalque dos anfitriões.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon, Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas, Airton, Jorginho; Wellington Rato e Churín. Técnico: Jorginho

Willian, João Victor, Paulinho, Jô e Fagner são os principais desfalques do Corinthians.

Escalação do Corinthians: Cássio; Rafael, Robson Bambu, Gil, Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo, Giuliano; Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Vitor Pereira

As equipes de Atlético Goianiense e Corinthians se enfrentaram pela última vez em 12 de setembro de 2021, na temporada passada, em confronto válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

Por 1 x 1, os dois somaram apenas um ponto cada aos gols de Zé Roberto e Gabriel Pereira, respectivamente, jogando em Goiânia, na casa do Dragão.

Relembre no vídeo a seguir como foi a última vez que as equipes se enfrentaram.